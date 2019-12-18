7 yıldır uygulanmayan karar Emniyet’in aklına yeni geldi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete ilişkin bir açıklama yayımlayarak “6284 sayılı kanun kapsamında hakkında tedbir kararı verilen kişinin elindeki silah bu karar kalkana kadar emanete alınacak” dedi. Ayrıca tedbir kararı verilen kişinin ruhsatlı silah alması engellenecek.

Açıklamayı değerlendiren Avukat Selin Nakıpoğlu, bu yaptırımın zaten 6284 kapsamında 7 yıldır yürürlükte olduğunu hatırlatarak “Yıllardır bu karar uygulanmadığı için onlarca kadın öldü” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kişinin ateşli silahı var ise tedbir kadar kararı kalkıncaya kadar ruhsat birimlerince emanete alınması, adına ruhsatlı ateşli silahı yok ise yeni silah alınmasının engellenmesi, yapılan bu değişlikle hakkında mahkeme veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde genel kolluk veya mülki amirliklerce tedbir kararı verilen kişilerin bilgileri adli kolluk birimlerimizce silah ruhsat programından silahının olup olmadığı kontrolleri yapılarak ruhsat birimlerimize bilgilendirme yapılarak şahısların müracaatlarına olumsuz cevap verilmesi (red kararı) sağlanarak söz konusu uygulama 81 il ve ilçe emniyet müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir.”

7 YILDIR UYGULANMADIĞI İÇİN ONLARCA KADIN ÖLDÜ

Yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Selin Nakıpoğlu, bu yaptırımın zaten 6284 kapsamında 7 yıldır var olduğunu hatırlatarak “Adalet Bakanlığının genelgesi gibi yine ortada yeni bir durum yok. Bu tedbir 7 yıl önce yürürlüğe girmişti ama fiili olarak uygulanmıyor. Bizim yıllardır uygulanmasını istediğimiz 4 tedbir kararından biri aynı zamanda” dedi.

Kanunda yer almasına rağmen 7 yıldır uygulanmayan karar yüzünden onlarca kadının öldürüldüğüne dikkat çeken Nakıpoğlu, “Var olan ama uygulanmayan kararlarla ilgili yeniden karar alıyor alıyor gibi yapmak kamuoyunu oyalamaktan başka bir şey değil. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorlarsa kadınların taleplerine kulak versinler ve 6284 sayılı yasa kapsamındaki tüm karar ve tedbirleri uygulasınlar” dedi.

KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 53’Ü RUHSATSIZ SİLAHLA İŞLENDİ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında kadın cinayetlerinin yüzde 52,8’i ateşli silahla gerçekleştirildi, bu silahların da yüzde 83,9’u ruhsatsız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporlarına göre, kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürülüyor. Platformun son raporuna göre Kasım ayında işlenen 39 kadın cinayetinin 13’ünde ateşli silah kullanıldı.

Şiddete ve bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı 2018 verileri de ülkede yüzde 85’i ruhsatsız, en az 25 milyon silah olduğunu ortaya koymuştu.

(HABER MERKEZİ)

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