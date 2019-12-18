İran’da haklarını isteyen işçilere 5’er yıl hapis

İranlı İşçiler Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, işçilerin avukatı Ferzane Zilabi, fabrika işçilerinden aynı zamanda sendika temsilcisi de olan İsmail Bahşi ile Muhammed Hanifer’in temyiz mahkemesinde görülen davada 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı. Mahkeme, protestolara destek veren aktivistlerden Sepide Gelyan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikasının işçileri, maaş ve sosyal haklarını alamadığı için geçen yıl kasım ayı boyunca eylemler düzenlemişti. İşçi temsilcilerinden İsmail Bahşi, Gazeteci Sepide Gelyan ve bazı işçiler 18 Kasım 2018’de gözaltına alınmıştı.

Bahşi ve Gelyan yaklaşık bir ay sonra serbest bırakılmalarının ardından emniyet güçleri tarafından işkence gördüklerini belirterek İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi’yi suçlamıştı. O dönem Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı olan Haşmetullah Felahetpişe, işçi önderi Bahşi’yi “Yasa dışı komünist bir örgüte üye olmakla” suçlarken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cevad Muntazeri de iddialar hakkında incelemenin tamamlandığını ve işkence iddiasının doğru olmadığını iddia etmişti.

Heft Tepe Şeker Fabrikasının işçileri ile protestolara destek veren aktivistler, geçen eylül ayında “Ulusal güvenliğe karşı faaliyetler”, “Yasa dışı gruplara üyelik” ve “Rejime karşı propaganda” gibi iddialarla suçlanmış, 6 ile 18 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına mahkum edilmişlerdi. İşçiler karara itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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