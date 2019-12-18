CHP'li Barut: Kanal İstanbul'a kaynak var da Adana Metrosu'na neden yok?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, defalarca Ulaştırma Bakanlığına devredileceği sözüne rağmen kente yük olmayı sürdüren Adana Metrosu’nu Meclis gündemine taşıdı.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Mecliste söz alan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a seslenerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da 12 Haziran 2011 seçimlerinde, ‘Metroyu Ulaştırma Bakanlığımıza devir alıyoruz. Kardeşlerim, biz söz verirsek yaparız’ demişti. Kanal İstanbul’a kaynak bulan Cumhurbaşkanı, Adana Metrosu'ndan bu kaynağı neden esirgemektedir?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a seslenen Barut, "Adana Metrosu Adanalı hemşehrilerimizin sırtında bir kambur haline gelmiştir. Metronun Ankara, İstanbul ve Antalya gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca devralınmasını istiyoruz" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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