Makina Mühendisleri: Sabah gazetesi siyasi çıkarları için açıklamamızı kullanıyor

TMMOB MMO İstanbul Şubesi, odanın Bakırköy Belediyesi’nde yaşanan ve asansör denetimlerine ilişkin oda protokolünün feshedilerek özel bir şirkete devredilmesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasının Sabah Gazetesinin "Asansör rantında son adım: Bakırköy" haberinde kendi siyasi operasyonlarının parçası haline getirilerek yayınlanmasına tepki gösterdi.

TMMOB MMO İstanbul Şubesi yaptığı açıklamada 9 Aralık 2019 tarihinde Bakırköy Belediyesi’nde asansör denetimlerine ilişkin protokolünün feshedilerek özel bir şirkete devredilmesi hakkında “Asansörlerin Kamusal Denetimini Kaldırmak ve Periyodik Kontrolleri Piyasaya Açmak Kabul Edilemez!” başlığı ile basın toplantısı düzenlendiği hatırlatılarak, "Açıklamada Bakırköy Belediyesi’nde 4 yıldır protokolle yürüttüğümüz asansörlerin denetim faaliyeti özetlenmiş, asansörlerin özel şirketlerle değil kamusal bakış açısına sahip kâr amacı gütmeyen kamu kurumu niteliğinde olan Odamız tarafından yapılmasının önemi vurgulanmış ve sürece dair bilgilendirmede bulunulmuştur” denildi.

AKP iktidarının TMMOB’ye bağlı odaları etkisizleştirmek, kamusal denetimlerin içini boşaltarak ortadan kaldırmak, kâr amacı gütmeyen gelir kaynaklarını yok ederek çalışamaz hale getirme yönelimiyle benzer işaretleri taşıdığı ve ana muhalefet partisi CHP’nin belediye uygulamalarına bir eleştiri niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada “Kamusal alanı ve halkın çıkarlarını savunmak elbette ki demokrasi ve emek mücadelesinde alanlarda birlikte yer aldığımız CHP’ye dostça bir eleştiridir ve konu meslek odası sorumluluğumuz gereği takibimizdedir. 'Yandaş medya', açıklamamızda belirttiğimiz gibi, asansör denetimlerini piyasaya açan, şirketlerin faaliyet alanı haline getirenin AKP iktidarı olduğunu unutmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da AKP'li hiçbir belediyenin oda ile protokol yapmadığının altı çizilen açıklamada, “AKP'li belediyeler TSE ile sürece başlamış, günümüzde büyük çoğunlukla bu konuyu özel şirketlere çoktan devretmiş durumdadır. CHP Genel Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşme iyi niyet çerçevesinde eleştirilerimizi sunduğumuz bir toplantıydı. TMMOB MMO İstanbul Şubesi, belediyelerin kendilerini seçmiş olduğu yurttaşlara olan sorumluluğun gereğini yerine getirmesini beklemektedir. Belediyelerin parti merkezlerinden yönetildiği bir ülke arzusunda olmadığımızın altını özellikle çizmek isteriz” denildi. (HABER MERKEZİ)