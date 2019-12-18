16 yaşındaki R.A.’nın vurulmasına tepki: Çocukları, kadınları koruyamadınız

Antalya Kadın Platformu Antalya Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan R.A’nın karnı ve kafasından vurulmuş bir şekilde Manavgat’ta yol kenarına atılması ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar açıklama sonrası pankart ve dövizleri kurum kapısına astı.

Antalya Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Nihan Balıkçı 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başından ve karnından vurulduğu ve çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığının ortaya çıktığını belirterek; “Biz Kadınlar buraya hesap sormak için geldik. Mert Yağız isimli çocuk okul kantininden aldığı uygunsuz gıdalar yüzünden boğularak öldü koruyamadınız! 16 yaşında ki R. A. esirgeme yurdunda kalırken vahşice saldırıya uğradı. Koruyamadınız! Ensar’da 45 çocuk istismara uğradı. Korumadınız göz yumdunuz! bir kereden bir şey olmaz dediniz. Ülkemizde her 10 çocuktan 8’i güvencesiz işçi. Koruyamıyorsunuz! Aladağ'da yurtta kalan çocuklar yangında öldü. Koruyamadınız!” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına seslenen Balıkçı şunları söyledi; “Kadınları koruyamadınız, Çocukları koruyamadınız. Kimlerin güvenliği ve teminatı için bu görevlerde yer alıyorsunuz. R. A.’nın bu duruma gelmesinde sorumlu bütün yetkiler hakkında soruşturma açılması ve görevden alınmasını istiyoruz. Tüm sorumlular cezalandırılmalıdır. Biz Kadınlar gerçek adalet sağlanana kadar bu davanın takipçisiyiz.” (Antalya/EVRENSEL)