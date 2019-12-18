"Sistemdeki hata" bahanesi hekime şiddet olarak döndü!

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli Aile Hekimi Mahmut Özcan, muayene olmaya gelen hastasına test yaptırdı. Sistemdeki arızadan dolayı tahlil sonuçlarına ulaşamayan Özcan, hastanın eşi ve yakınları tarafından darbedildi. Yaralanan Özcan, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aile hekimine şiddet uygulayanlar gözaltına alındı.

Adana Şehir Hastanesi Acil Servis önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları şiddeti protesto ederek basın açıklaması yaptı. Adana Tabip Odası, SES, Genel Sağlık İş, Sağlık Sen, Adana HED, Eğitim Sen Başkan ve yöneticileri şiddeti kınadı. Burada konuşan Dr. Yakup Şahin, “Ülkemizin dağında, bayırında gece gündüz demeden hizmet veren biz sağlık çalışanlarına yapılan şiddet uygulanmasını kabul etmediğimiz gibi kınıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

ÖZCAN: BEN MESLEĞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Mesleğini yapmaya çalıştığını ve bu saldırıyı hak etmediğini söyleyen Aile Hekimi Mahmut Özcan da “28 yıllık hekimim. On bir yıldır aynı bölgede çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir hasta, hasta yakını, herhangi bir arkadaşla tartışmam olmadı. Saldırının sebebini bile anlayamadım bir şekilde darbedildim” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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