18 Aralık 2019 15:32

EMEP TEMSA işçilerini ziyaret etti: Konfederasyon fark etmeksizin birleşmek gerek

Emek Partisi Adana İl Örgütü bankalardan gelen haciz işlemleri nedeniyle üretime ara verilen TEMSA’da çalışan işçileri ziyaret etti.

EMEP üyeleri TEMSA işçilerini ziyaret etti

Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi Adana İl Örgütü bankalardan gelen haciz işlemleri nedeniyle 23 Aralık tarihine kadar üretime ara verilen TEMSA’da çalışan işçileri ziyaret etti. İşçilerin örgütlü olduğu Hak İş’e bağlı Öz Çelik-İş Sendikası’nda gerçekleşen ziyarette TEMSA’da yaşanacak bir mağduriyetin tüm işçileri ilgilendireceğine ve konfederasyon farkı gözetilmeden TEMSA işçileri ile dayanışmanın gerektiğine dikkat çekildi.

    “MÜHİM OLAN İŞÇİLERİN HAKLARININ KORUNMASI”

    Emek Partisi Adana İl Başkanı Av. Sevil Aracı, patronların her zaman işçiden fedakarlık bekleyerek çözüm üretme yoluna başvurduğunu hatırlatarak TEMSA gibi üretim konusunda sorun yaşamayan bir firmaya nasıl icra işlemi yapıldığının soru işareti olduğunu ifade etti. Aracı, “Ancak nasıl olduğu önemli değil. Mühim olan orada işçilerin haklarının korunmasıdır. İşçiler atma ya da ücretlerinde azalma olmadan işlerine devam etmeliler” dedi. İşçilerin sesini duyurmak için, konuyu Adana kamuoyuna taşımak için de çalışmalar yaptıklarını paylaşan,  Aracı, “TEMSA işçisi orada bir grup işçiden ibaret değil. Ailesi ve yakınları ile büyük bir kesimi temsil ediyor. Adana ekonomisi açısından da büyük bir problem. Bu yüzden bu sorunla ilgili bildirilerimizi de Adana halkına ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

    “HACİZ YAPILAN SIRADAN BİR YER DEĞİL”

    Emek Partisi GYK Üyesi Halil İmrek işçilerin bu süreci birlik ve dayanışma ile çözebileceklerini ifade ederek “Haciz yapılan yer üretim yapan bir fabrika, sıradan bir yer değil. Bir televizyona, buzdolabına, ev değil. Bin 500 işçinin çalıştığı fabrika. Patronlar değişse de üretim yapan işçiler kalıcı. Fabrikanın üretime geçmesi için işçiler ve sendika inisiyatif almalı. Borçların, kredinin nasıl çözüleceği işçinin sorunu değil, bunu patron, hükümet çözmeli ve işçi mağdur olmamalıdır. 21 Aralık’taki krize karşı tertip komitesinin, konfederasyon fark etmeden sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin bu mücadelede birleşmesi gerekir” dedi.

    “KONFEDERASYON FARKI GÖZETMEDEN BİRLEŞMELİ”

    Ziyarete katılan DİSK Gıda İş Sendikası Adana Temsilcisi Gökhan İmrek de “Ortak paydamız işçi oluşumuz, emeğimizle geçiniyor oluşumuz. Bizi birleştiren noktaları bulmamız lazım” diyerek konfederasyon farkı gözetmeksizin işçilerin bu sorun için birleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Adana’da bugün fabrikaların yerinde AVM’lerin yükseldiğini ifade eden İmrek, “İşsizlik oranının yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz artık. İşçilerin hak ettiği yaşam bu değil. Alnımızın teriyle, kimsenin malına mülküne göz koymadan yaşamak istiyoruz. Biz de DİSK Gıda İş olarak TEMSA’nın herhangi bir iş kolunun değil Adana’nın sorunu olduğunu çalışmalarımızda anlatıyoruz” dedi.

    “KONFEDERASYON OLARAK HAZIRLIKLARIMIZ VAR”      

    Öz Çelik-İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, TEMSA'da 10 yıllık ve 20 yıllık işçilerin çoğunluğu oluşturduğunu belirtti. İşverenle diyalog halinde olduklarını, işçiler açısından bugün bir kayıp olmadığını ifade eden Aydın, “TEMSA esnafından, siyasetçisine herkesi ilgilendiriyor. TEMSA’nın üretime devam etmesi demek Adana’daki tüm kesimleri ilgilendiriyor. Bu fabrikanın durduğu her gün zarar demek. Hukuka uygun ya da değil o arka planda devam etsin. Tepede filler tepişirken aşağıda çimeler ezilmesin. Biz işimizin başına bir an önce dönüp üretmeye devam etmek istiyoruz. Ziyarete gelenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

    Genel Merkezleri ile birlikte TEMSA’daki sorunu ele aldıklarını dile getiren Aydın, “Görüşmeler devam ederken bazı kararlar almak için bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki tüm teşkilatlarımızla birlikte kararlar alacağız. Diğer konfederasyonlar da mutlaka gelecektir. İşçilikte, emekte bululuyoruz. Ancak Hak-İş bünyesinde bazı kararlar aldık. Tüm girişimlerimizi yaptık. Ama çözüm noktasında tıkandığımız noktaya gelirsek işçi arkadaşlarımızla alacağımız kararlarımız olacak. Fabrikaya çıkma, sesimizi daha gür çıkarma anlamında kararlarımız olacak” dedi.

     

    ÖZ ÇELİK-İŞ: 15 BİN İŞÇİNİN EKMEK YEDİĞİ TEMSA BİR AN ÖNCE İŞBAŞI YAPMALI

    Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve TEMSA’da örgütlü Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de TEMSA’daki sürece dair basın açıklaması yaptı. Binlerce emekçinin emeğinin görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Değirmenci,  “TEMSA’da krize neden olan tarafların bir an önce bir araya gelip sorunu çözmesini talep ediyoruz. Burada bin 300’e yakın üyemiz alınteri akıtıp, evine ekmek götürüyor. Yan sanayideki çalışanları ve üyelerimizin ailelerini de hesaba kattığımızda 15 bin kişi buradan ekmek yiyor. Yapılan yanlış hesabın ya da hatalı hamlelerin ağır yükünü, hem emekçiler olarak hem de ülke olarak bizler çekmek istemiyoruz. Emeğinden başka sermayesi olmayan biz işçiler bir an evvel işbaşı yapıp, huzur içinde evimize ekmek götürmeye devam etmek istiyoruz. TEMSA gururumuz, TEMSA işçisi onurumuzdur" şeklinde açıklamada bulundu.

    Değirmenci, "Bizler başımızı yastığımıza koyduğumuzda rahat uyuyamıyorsak, bu işin sorumluları da uyumasınlar ve bu sorunu bir an önce çözüme kavuştursunlar” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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