Amasra'da 2 aydır maaşı ödenmeyen maden işçilerinin eylemi sürüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaşları ödenmediği için başlattıkları iş bırakma eylemine devam ediyor.

DHA'da yer alan habere göre, Amasra Tarlaağzı köyünde kömür çıkarmak için galeri çalışmalarına devam ettiren özel maden ocağında çalışan 98 maden işçisi, 2 aylık maaşları ve sözleşmeden doğan farkları verilmediği için iş bırakma eylemi başlattı. 12 gündür eylemde olan işçilere bu sabah üyesi oldukları sendika temsilcileri destek verdi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri işyerine gelerek işçilerle görüştü.

GMİS BAŞKANI HAKAN YEŞİL: HEPİMİZİN SORUNU

Hakan Yeşil (ortada) | Fotoğraf: DHA

İş bırakma eylemi yapan 98 işçi ve sendika temsilcileri, işyerinin kapısının önünde toplandı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı açıklamada, "Sizin sorununuz hepimizin sorunudur. 2006 yılından bu yana bu işyerinde çalışma yapılıyor. 12 yıldan bu yana sendikamız üyesi olan kardeşlerimizle birlikte, sendika olarak biz de bu çalışmaları yakından izliyoruz. Zaman zaman sorunlar yaşadık ama bir şekilde çözüm yolunu bulduk. Bu işyeri açıldığında bölge insanlar, ciddi anlamda istihdam yaratılacağı için umutluydu. Burası sadece bölge insanı için değil, ciddi üretim hedefleriyle ülkemiz ekonomisi için de umuttu. Ancak süreç uzadıkça uzadı ve bir türlü üretim aşamasına geçilemedi" dedi.

"FATURA HER ZAMAN BİZE KESİLMEK İSTENİYOR"

Hakan Yeşil, patronla görüşmelerini sürdüreceklerini belirterek, "Her şeyden önce bu sürecin sorumlusu biz çalışanlar değiliz. Ama her zaman fatura bize kesilmek isteniyor. Sendikamız öncülüğünde zaman zaman eylemler yaparak işvereni uyardık. Öte yandan devlet ve siyaset nezdinde işverenin sorunlarının çözümü için yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Hal böyleyken ve burada çalışan sayısı 100 civarına inmişken hala işçi arkadaşların alın teri üzerine hesap yapılmasını kabul etmiyoruz. İşvereni, işçi arkadaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. İşveren ile görüşmeleri sürdüreceğiz, çözüm için her yolu deneyeceğiz. Biz kayıtsız şartsız sizin yanınızdayız ve birlikte mücadele vereceğiz" diye konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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