Mardin’de gözaltına alınanlar adliyeye getirildi

Mardin’in merkez ve ilçelerinde 11 Aralık’ta yapılan ev baskınlarında HDP İl Eş Başkanı Salih Kuday, Tabip Odası Eş Başkanı Derya Etem, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Aysel Erol, HDP üye ve yöneticileri Neda Alper, Abdullah Akikol, Veysi Parıltı, Dilaver İnal, Kerim Saygılı, Mardin Şahmaran Kadın Platformu üyesi Emel Oran ve Büro Emekçileri Sendikası (BES) eski Eş Başkanı Mustafa Benli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler bugün öğleden sonra Mardin Adliyesi’ne getirildi.

Emniyette ifadeleri alınmayan isimlerin ifadelerinin savcılık tarafından alınmak üzere adliyeye sevk edildiği bildirilirken, savcılığın 5 kişi hakkında gözaltı süresinin uzatılması talebi olduğu, diğer 5 ismin ise ifadesini alacağı öğrenildi. (Mardin/MA)

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