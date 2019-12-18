Mardin'de gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süresi uzatıldı, 5 kişi serbest

Mardin'de aralarında Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Derya Etem'in de olduğu 5 kişi serbest bırakıldı. HDP İl Eş Başkanı Salih Kuday'ın aralarında olduğu 6 kişinin gözaltı süresi 2 gün daha uzatıldı.

Mardin merkez ve ilçelerinde 11 Aralık'ta yapılan operasyonlarda 13 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i savcılık ifadesi alınması için sevk edilirken, 6 kişi ise gözaltı sürelerinin uzatılması için sevk edildi.

Savcılık ifadesi için sevk edilen Abdullah Akikol, Emel Oran, Neda Alper ve Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Derya Etem ifadelerinin ardından adli kontrol şartı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki ifadelerinin ardından 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Hacı Ahmet Gegez ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP İL BAŞKANI KUDAY'IN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Gözaltı işlemleri devam eden HDP İl Eş Başkanı Salih Kuday, Aysel Erol, Veysi Parıltı, Dilaver İnal, Abdulkerim Sayalğı, Mustafa Üstündağ Benli'nin ise gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması talebiyle getirildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği gözaltı sürelerinin 2 gün daha uzatılmasına karar verdi. (Mardin/MA)

Gözaltına alınan Varto ve Bulanık belediye eş başkanları adliyeye getirildi

Kızıltepe Belediyesine atanan kayyum, belediyenin futbol takımına desteği kesti

Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Mardin'de kayyum suya zam yaptı: Halk 2 TL olan suyu 6,25 TL'ye içecek

Reklam