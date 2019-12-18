Eğitime cepten yaptığımız harcama yüzde 20 arttı

Vural NASUHBEYOĞLU

İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait Eğitim Harcamaları İstatistikleri’ni açıkladı. 2018 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 27,3’le okul öncesi, yüzde 24,3’le ortaöğretim oldu. Eğitim harcamalarının yüzde 72,9’u devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 20 oldu.

DEVLETİN PAYI AZALIYOR, HALKIN CEBİNDEN ÇIKAN ARTIYOR

TÜİK’in açıkladığı verileri Evrensel'e değerlendiren Eğitim Sen MYK üyesi İsmail Sağdıç, rakamların Türkiye’de hane halkının eğitime yaptığı harcamanın yüzde 20 arttığını gösterdiğini söyledi. OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının yüzde 90’ını devlet karşılarken, Türkiye’de 2017’de eğitim harcamalarının yüzde 75’ni karşılayan devletin payının 2018’de yüzde 72’ye düştüğüne dikkat çeken Sağdıç, “Bu da Türkiye’de özel kaynaklar ve hane halkının yaptığı harcamanın yüzde 27’ye çıkarmıştır. Bu sonuç kamusal eğitimin adım adım tasfiye edildiğinin ifadesidir” dedi.

EN YOKSULLA EN ZENGİN ARASINDAKİ FARK 23 KATA ÇIKTI

Her ne kadar öğrenci başına devletin yaptığı harcama bin lira artmış gibi gözükse de dolar bazında bu oranın azaldığını belirten Sağdıç “En yoksul yüzde 20’lik kesimle en varsıl yüzde 20’lik kesim arasında eğitim harcamalarına ayrılan pay, en yoksul 2.8 iken en varsıl yüzde 63.6. En yoksulla, en varsıl arasındaki fark 23 kata çıkmıştır. Bu da eğitimde yaşanan eşitsizliklerle birlikte sosyo ekonomik grupların çocukları arasındaki fark artmıştır. Yani Türkiye’de eğitim daha çok zenginlere hitap eden bir hal almıştır” değerlendirmesinde bulundu.

"KAMUSAL EĞİTİM TASFİYE EDİLİYOR"

Eşitsizliğin okullar arasında da yaşadığını, devletin bu harcamaları yaparken aslan payını imam hatip liselerine ayırdığını, anadolu liselerine yeterli kaynak aktarmadığını zaten mesleki liselerini de özele havale ettiğini anlatan Sağdıç “Kamusal eğitimin tasfiyesiyle beraber eğitimde piyasalaşma, özelleştirme uygulamaları artmıştır. Diğer yandan eğitimde dinselleşme uygulamalarının da arttığının kanıtıdır” dedi. Önümüzdeki yıllarda halkın cebinden eğitime daha çok para çıkacağını kaydeden Sağdıç “Türkiye’de MEB’e ve yükseköğretime ayrılan bütçeye baktığımızda rakamsal olarak artsa da Gayri Safi Milli Hasıla’ya göre azalmaktadır. 2020 bütçesinde MEB bütçesinin GSMH’ye göre oranı 2.7’dir. OECD ülkelerinde yüzde 6’dır. Yani önümüzdeki dönemde hane halkının cebinden çıkacak paranın artacaktır. Çünkü eğitim bütçesinde rakamsal olarak artış olsa da oran olarak bir artış yoktur” dedi.

EN FAZLA HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME

TÜİK verilerine göre Türkiye’de eğitim harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 21,6 artarak 214 milyar 637 milyon TL olarak gerçekleşti. Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı ise yüzde 5,8’de kaldı. Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,2’sini (51 milyar 050 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 25,3’ünü (38 milyar 877 milyon TL) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 43,3’ü (20 milyar 527 milyon TL) ortaöğretim, yüzde 30,3’ü (14 milyar 352 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2017 yılında 8 bin 111 TL olurken, 2018 yılında ise 9 bin 790 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2018 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 16 bin 248 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 20,7 arttı. Eğitim harcamalarının 2018 yılında 2017 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 26,2 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 22,7 ile ortaokul takip etti.

Eğitim harcamalarının yüzde 19’u halkın sırtına yüklendi

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