18 Aralık 2019 13:30

Ünye ve Fatsa'daki maden sondajları için bilirkişi incelemesi yapılacak

Ünye ve Fatsa'da maden arama sondajlarında suların içilemez hale gelmesi sonrası açılan dava için 20 Aralık'ta bilirkişi heyeti incelemeye yapacak.

Ünye ve Fatsa'da maden arama sondajının yapıldığı alanlar

Fotoğraf: Ordu Çevre Derneği

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    Ünye ve Fatsa'nın mahallelerinde maden arama sondajlarında suların içilemez hale gelmesi sonrası açılan dava için 20 Aralık'ta bilirkişi heyeti incelemeye yapacak. Ordu Çevre Derneğinden (ORÇEV) Eren Atasoy, "Altıntepe maden şirketinin kapasite artırımına gittiği bu dönemde bölgemizi ve toprağımıza suyumuza sahip çıkma zamanı" dedi.

    Ordu İdare Mahkemesine açılan dava sonunda görevlendirilen bilirkişi heyetinin 20 Aralık'ta inceleme yaparak rapor hazırlayacağını belirten ORÇEV Üyesi Eren Atasoy, "Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırması beş yıldır çalışmasını sürdürüyor. Maden alanını genişletmek için yeni bir ÇED süreci başlattı. Tedirginiz. Bunlar yetmiyormuş gibi, MTA Fatsa ve Ünye’nin mahallelerinde maden arama sondajları başlattı. Başta Fatsa ve Ünye olmak üzere Korgan ve Kumru havzası maden sahası haline getirilmek isteniyor. Sondajlarla ormanlara zarar verilirken sularımız zehirlendi, içilemez raporu verildi. Bu nedenle dava açıldı. Şimdi bilirkişi heyeti gelerek sondajın etkileri hakkında rapor hazırlayacak" dedi.

    OLUMSUZ ETKİLENİYORUZ

    Altı mahalleyi kapsayan 793 hektarlık bir alanda maden arama sondajı vurulmaya başlandığına dikkat çeken Atasoy şunları söyledi:

    "MTA Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanan dosyada Gökçe Kodalı mevkiini kapsayan iki sondaj noktası vardı. Biz 50 kişi davacı olmuştuk bizim dava sürecimiz OHAL dönemine denk geldiğinden ret edildik. Dosyada sondaj noktası olmamasına rağmen Şenyurt Tepe Mahallesi Kızılkaya ormanına sondaj girişiminde bulunulmuştu. Halkı üç gün direnmiş ama OHAL’i fırsat bilip halka geri adım artırmışlardı. Bölgede sondaj devam ederken aynı bölgede farklı bir alana hukuksuz sondaj yapmak istediler. Köylü duruma müdahale etti. Yapılan şu tahlil sonucu içilemez raporu verildi. Yeniden açılan dava sonucu Ordu İdare Mahkemesi bilirkişi ataması yaptı. Cuma günü keşif olacak"

    Atasoy, "Altıntepe maden şirketinin kapasite artırımına gittiği bu dönemde bölgemizi ve toprağımıza suyumuza sahip çıkma zamanı. 20 Aralık saat 10.00’da keşif bölgesi olan Ünye ilçesi Şenyurt Tepe Mahallesi’ne Kızılkaya mevkiine halkımızı davet ediyoruz" diyerek çağrı yaptı.

    Ünye ve Fatsa'da maden arama sondajının yapıldığı alanlar

    Fotoğraf: Ordu Çevre Derneği

    Ünye ve Fatsa'da maden arama sondajının yapıldığı alanlar

    Fotoğraf: Ordu Çevre Derneği

    (Ordu/EVRENSEL)

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