İstanbul ulaşımını konuşuyor: Çılgın projeler daha çok trafik sorunu demek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” başlıklı, “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” ikinci gününde devam etti. Raylı sistemlerin tartışıldığı oturumda, çılgın projelerin, mega projelerin trafik sorununu çözmek yerine, önümüzdeki yıllarda da bu sorunla boğuşmak anlamına geldiği vurgulandı. Prof. Dr. İsmail Şahin, "Yeni yollar inşa edilerek ulaştırma sorunu çözülemez. Bunun için ulaştırma politikalarında ve yatırımlar konusunda büyük değişiklikler gerekiyor" dedi.

"RAYLI SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde Raylı Sistemler, Yeni Nesil Araçlar, Akıllı Şehirlerde Kentsel Hareketlilik, Mekansal Planlama ve Lojistik, Transfer Merkezleri, İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği başlıklarında sunumlar yapıldı, paneller gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Söylemez raylı sistemlerin sürdürülebilir şehirler için olmazsa olmaz olduğunun altını çizerek raylı sistemlerin sinyalizasyon sistemlerine ilişkin teknik bilgiler verdi.

Ardından söz alan Doç. Dr. Özgür Bezgin ise Çağdaş Demiryolu Mühendisliğinin geliştirilmesi üzerine yaptığı sunumda dünyadan da örnekler vererek önerilerini sıraladı.

"ULAŞTIRMA POLİTİKALARI DEĞİŞTİRİLMELİ"

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Şahin, Sürdürülebilir Raylı Sistemler başlığı ile yaptığı sunumunda, "Ben yaptım oldu" projelerinin doğayı yok eden projeler var olduğunu söyledi. Şahin, "Çılgın projeler var, ben yaptım oldu projeleri var ancak bunlar sürdürülebilir değil" dedi.

Şahin, "Ekonomik büyüme odaklı projeler, bunlar çevresel koruma ve sosyal adalet gibi konuları baskılıyor. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi. Bunlar trafik sorunlarıyla boğuşmamızın da garantisi. Böyle bir gelecek istiyorsak devam edelim ama soru şu: Biz böyle bir gelecek mi istiyoruz. Sürdürülebilir politikaları, kamu çıkarını önceleyen, tüketim alışkanlıklarını değiştiren bireysel sorumlulukları geliştiren liyakat ve ahlaka dayalı bir sisteme ihtiyacımız var. Ulaştırmaya olan talep azaltılmalı, özel otomobil kullanımı caydırılmalı, yaya, bisiklet ve toplu taşımaya yönelim sağlanmalıdır." diyye belirtti.

Şahin, İBB için önerilerini de sıraladı: "Raylı sistem projeleri gözden geçirilmeli, daha kapsayıcı entegre raylı sistemler planlanmalı. Yeni yollar inşa edilerek ulaştırma sorunu çözülemez. Bunun için ulaştırma politikalarında ve yatırımlar konusunda büyük değişiklikler gerekiyor" diye konuştu.

"HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLMALI"

İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Nusret Suna ise ulaşımın toplumsal açıdan sürdürülebilmesi için herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine vurgu yaptı. Suna, "Ulaşılabilir ulaşımın 3 ayağını oluşturan çevresel, toplumsal ve ekonomi açısından değerlendirmeliyiz. Çevresel açıdan sürdürülebilir olması için çevreyi olumsuz etkileyen gaz salımının ve yenilenemez yakıt kullanımının en aza indirilmesi gerekmektedir. Doğal alanların hızlı yapılaşması eğiliminin en aza indirilmesi gerekmektedir. Ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için enerjide dış kaynak kullanımını en aza indirilmesi, trafikte kaybedilen zaman maliyetleri ile trafik kazaları maliyetlerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Toplumsal açıdan sürdürülebilir olması için herkes tarafından erişilebilir olması ve herkes tarafından maliyetinin ödenebilir bir düzeyde olması gerekmektedir" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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