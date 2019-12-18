Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı

Doğa Koleji’nin Uluer Grup'un da dahil olduğu 49 lisanslı kurucusu okulu satın almak için yönetime teklif yaptı. Yaklaşık 600 milyon TL’lik teklif geçmişe dönük öğretmen maaşlarını ödemeyi de kapsıyor.

Sözcü’den Can Mumay’ın haberine göre; Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı.

Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular.

49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

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