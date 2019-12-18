CHP'li Gürer'den cenazeden KDV alınmasına tepki: Pırlantaya, kürke yok cenazeye var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ambulans ve morg hizmetlerinden KDV alınmaması için hazırlamış olduğu Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Gürer, "Pırlantadan, lüks yatlardan, kürkten KDV alınmazken öldükten sonra ambulans ve morg hizmetinden KDV alınması trajikomik bir durumdur. İktidar, acısı taze olanların cebinden elini çekmelidir" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pırlantayı temel bir ihtiyaçmış gibi görüp vergiyi kaldıranların, geçim hesabını simit üzerinden yapmalarına tepki göstererek, "Eşi çalışmayan ve iki çocuklu asgari ücretli, Kasım ayında gıdaya yalnızca günlük 18 TL ayırabildi. Bir kişiye öğün başına 1,5 TL düşüyor. Bunu mantıkla izah etmek mümkün değil ayrıca asgari ücret tutarı kadar tüm çalışanlar ücretleri ile asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır" dedi. Gürer, Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu günlük yaşamlarında yeri olan gıda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel tüketim harcamalarında ödedikleri Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını bilmemektedir"

Gürer, Türkiye’de et, süt, eğitim, sağlık gibi halk için zorunlu nitelikteki mal ya da hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 iken, pırlanta, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli ham taşlardan ne KDV ne de ÖTV, ikisi de alınmamaktadır. Pırlantadan, lüks yatlardan, kürkten KDV alınmazken öldükten sonra ambulans ve morg hizmetinden KDV alınması trajikomik bir durumdur. Devletin acısı taze olanların bile cebine elini sokması anlaşılır bir durum değildir. Hazırlamış olduğumuz bu Kanun Teklifi ile aslında abartılı ve gereksiz olan KDV oranlarını eleştirmek içindir" dedi.

VERGİDE ADALETSİZLİK

Gürer, AKP iktidarının 18 yılda sürekli torba yasalarla değiştirdiği kanunları yamalı bohçaya çevirdiğini ifade ederek, "KDV uygulamalarında da dengesizlikler, uyumsuzluklar ne yazık ki giderilmediği için bu gibi trajikomik durumlar oluşuyor. Atanmış Bakanlar, vekâletle yöneten üst düzey bürokratlarla yönetilen ülkemizde sorunlar artmakta ve yapılan yanlışların farkına varılmamaktadır. Verdiğimiz kanun teklifleri ile eksik ve yanlış olanları gösteriyoruz. Umarız bir an önce sunmuş olduğumuz kanun teklifleri ele alınarak sorunlara çözüm üretilir" dedi.

Vergide adaletsizliğin düzeltilmesi için CHP olarak TBMM’ye Kanun Teklifleri verdiklerini ve bu tekliflerin yasallaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Gürer, "Son verdiğim Kanun teklifi ise morg ve ambulanstan alınan KDV’nin kaldırılması için. Çünkü pırlantadan, kürkten KDV ve ÖTV almayan Devlet, cenaze hizmetlerinden alıyor. Acısı olan insanların ekonomik anlamdaki sıkıntılarıda düşünüldüğünde; pırlantadan, lüks yatlardan KDV alınmazken cenaze hizmetlerinden KDV alınması anlaşılır bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLERİN KULLANDIKLARI ALETLERDE DE KDV KALDIRILMALI"

Çiftçilerin kullandıkları alet, ekip ve ekipmanlardaki yüksek KDV oranlarının da sıfırlanması için Kanun Teklifini TBMM’ye sunduğunu açıklayan Gürer, "Çiftçilerin özellikle don olduğu dönemlerde kullandıkları makineler için de KDV yüzde 8 ile yüzde 18 arasında değişyior, yani don olmasın bahçem zarar görmesin diyen çiftçi gidip bir makine alacak, buna yüzde 18 KDV ödüyor. Bunların ortadan kalkması için gerek çiftçilerin kullandıkları ekip ve makinelerdeki KDV’nin kaldırılması, gerekse cenaze işlemleri ve morg hizmetlerinden alınan KDV’nin sıfırlanması için Kanun Teklifi verdik. İhtiyaç olan yerde KDV’nin etten, sütten, gıda ile tüketim maddelerinden mutlak suretle düşürülmesi gerekiyor ki vatandaşı kısmen olsa da koruyalım" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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