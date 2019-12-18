18 Aralık 2019 11:41

Engelli 2 çocuğu olan Elif Kısa, vasisi olduğu hükümlüye para yatırmaktan tutuklanmış

Maraş’ta engelli 2 çocuğuna bakmakla yükümlü olan ve ağır hastalıkları bulunan HDP yöneticisi Elif Kısa'nın, vasisi olduğu hükümlüye para yatırdığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Elif Kısa

Elif Kısa | Fotoğraf: MA

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    Maraş’ta engelli 2 çocuğuna bakmakla yükümlü olmasına ve ağır hastalıklarına rağmen tutukluluğu devam ettirilen Elif Kısa'nın, vasisi olduğu hükümlüye para yatırdığı gerekçesiyle tutuklandığı olduğu ortaya çıktı.  

    Maraş’ın Elbistan ilçesinde 3 Aralık'ta gözaltına alınan Elif ve Ali Kısa çifti “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiası ile tutuklanmış, tutukluluğa yapılan itiraz ile HDP Elbistan İlçe Örgütü yöneticisi Ali Kısa adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı. Çiftin tutuklanmasının ardından bakıma muhtaç ağır engelli İsmail ile işitme ve konuşma engelli Ahmet Kısa isimli çocukları yalnız başlarına kalmıştı.

    Mezopotamya Ajansından Muhamed Abdulkadir Esen'e konuşan ailenin avukatı Özgür Çıkın, Elif Kısa ve Ali Kısa'ya yönelik suçlamaları anlattı.

    Elif Kısa ve Ali Kısa’ya hukuka uygun yasal fiillerin suç unsuru olarak yöneltildiğini aktaran Özgür Çıkın, “İnsanların yasal haklarını kullanmaları, hukuka uygun fiiller suç konusu haline getirilmeye çalışılıyor. Yasaya uygun fiilleri suç konusu haline getirip 60 yaşındaki bir insanı tutuklamak hukukun ağır şekilde ihlalidir” dedi.

    "NEDEN PARA YATIRDIN?"

    Avukat Çıkın, müvekkillerinin cezaevindeki Suriyeli hükümlülere vasi olmak ve evlerinde yapılan aramada bulunan flaş bellekteki fotoğraflar gerekçesiyle suçlandığını söyledi. Çıkın, “Fotoğraflar da Newroz’da ve kabir ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar. Müvekkillerime ‘Suriyeli tutuklulara neden vasi oldunuz? Kim sizin vasi olmanızı istedi?’ gibi sorular yöneltildi. Elif Kısa’ya vasi olduğu kişilere yatırdıkları para soruldu. 3 yıllık bir süre içerisinde o mahkumların insani ihtiyaçlarının karşılanması için cezaevinin gözetimi ve denetiminde yatırılmış bu paralar. Cezaevindeki bir hükümlüye para yatırmak gayet yasal bir şeydir. 2016’dan bu yana yapılan ziyaretlerde, Elif Kısa her seferinde 200-300 lira yatırmış. Tabii 3 yıl sonunda paranın miktarı 6 bin 500 lirayı bulmuş. Miktar yükseldiği için sorguda 'Bu parayı nereden buldun, kimin talimatıyla yatırıyordun?' gibi sorular yöneltildi" ifadelerini kullandı.

    "ELİF KISA'YA YÖNELTİLENLERİN HİÇBİRİ SUÇ DEĞİL"

    Kısa çiftinin yaşlarının 60’ın üzerinde olduğunu ve çok ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını paylaşan Avukat Çıkın, doktorların son bir yıldır Ali Kısa’nın kanser olduğundan şüphelenildiğini belirtti. Çiftin bakmakla yükümlü oldukları 2 engelli evlatları olduğuna dikkat çeken Çıkın, “Ayrıca İsmail ağır engellidir. Çocukların engellerinin raporları mevcuttur. Ahmet’in bedensel olarak bir engeli yok ancak işitme ve konuşma engeli var. Anne ve baba tutuklanınca ikisi ortada kaldı. Tutuklamalara yaptığımız itiraz sonucunda Ali Kısa serbest bırakıldı ancak Elif Kısa’ya dair yapılan itiraz reddedildi. Elif Kısa şu anda 5 çeşit ilaç kullanıyor. Psikolojik olarak da hastalıkları var. 60 yaşına gelmiş bir insanın daha hafif bir adli kontrol tedbiriyle kaçmasının önüne geçilemez mi? Rahatlıkla geçilebilir ki zaten ortada kaçılacak bir durum da yok. Ortada doğru düzgün bir suçlama dahi yok. Vasi olmakla suçlanıyorlar. Vasilik de mahkeme kararıyla yapılan yasal bir şeydir. Bir gizli tanık beyanı geçiyor, ancak net olarak beyanı bilmiyoruz. Elif Kısa’ya yöneltilen suçlamaların hiçbiri suç değildir” diye ekledi.

    "TUTUKLUĞA NEDEN YOK"

    Ağır engelli olan İsmail’e annesinin baktığını, bu durumdan en çok onun etkilendiğini sözlerine ekleyen Avukat Özgür Çıkın, “İsmail’in her şeyiyle annesi ilgileniyor. Yıllardır ona alışmış. Ben evlerine gidip gördüm. İsmail evin içerisinde oda oda gezip annesini arıyor. Babası ve kardeşi de var ancak annesine alışmış. Cezaevinde Elif Kısa’yı gördüm. İlk günlerde haksız bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı için morali çok kötüydü. Zaten Elif Kısa’nın sağlık durumu cezaevinde kalmasına hiç elvermiyor. Aradan geçen birkaç günde morali düzelmişti. Herkese çok selam söyledi. Malatya Sulh Ceza Hâkimliği de tutukluluğa yaptığımız itirazı reddetti. Ayda bir tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği hususu değerlendirilecek. Önümüzdeki değerlendirmede de özgürlüğüne kavuşması için gerekli hukuki girişimleri sürdürmeye devam edeceğim çünkü deliller toplanmış durumda. Yapılan suçlamalar suç olmadığı gibi buna ilişkin delil olduğu iddia edilen şeyler de elde edilmiştir. Yani bu insanın kaçma şüphesi yok, delilleri karartma şüphesi yok, tanıkları etkileme şansı yok. Gizli tanığın kim olduğunu bilmiyor ki gidip konuşsun. Tutuklu olmasını gerektirecek hiçbir durum yok ortada. Tutuklu olmasının tek nedeni üzerine atılı suçun katalog suçlardan olmasıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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