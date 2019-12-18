18 Aralık 2019 11:40

Enerji patronlarının 4,9 milyar liralık kredi borcu yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği, ekim ve kasım aylarında enerji şirketlerinin 4,9 milyar liralık kredi borcunun yapılandırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Murat Kula/AA

    • Paylaş

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Büyük Ölçekli Uygulamaya ilişkin Aylık Raporunu yayınladı. Buna göre, Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4 milyar 934 milyon TL’si enerji sektörüne, 137 milyon TL’si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar 72 milyon TL oldu.

    Raporda şu ifadeler yer aldı: “Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın ‘VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri’ başlığının, 14 üncü maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır.

    Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

    FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4’ü de Marmara Bölgesi’ndedir.

    Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4.934 milyon TL’si enerji sektörüne, 137 milyon TL’si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5.072 milyon TL’dir.” (EKONOMİ SERVİSİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Libya iç savaşında yaralanan 600'e yakın kişi Türkiye'de tedavi ediliyor
    SONRAKİ HABER

    Engelli 2 çocuğu olan Elif Kısa, vasisi olduğu hükümlüye para yatırmaktan tutuklanmış
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Libya iç savaşına resmen müdahale için hazırlık yapılıyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Reddetme hakkı ve ahlakı

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Montrö palavrası

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Serenat

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dans, halay, müzik: Kalori
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antisemitist ve ayrımcı ifadeler içeren afişler için dava açılmadı
    Antisemitist ve ayrımcı ifadeler içeren afişler için dava açılmadı

    AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesinin reklam panolarına asılan ve antisemitist ifadelerin yer aldığı afişlere ilişkin başlatılan soruşturmada suç unsuruna rastlanamadığı savunuldu.

    GÜNCELLENDİ
    Musa Çitil’i hedef göstermekle suçlanan 7 gazeteci beraat etti
    Musa Çitil’i hedef göstermekle suçlanan 7 gazeteci beraat etti

    Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i hedef gösterdikleri iddiasıyla yargılanan 7 gazeteci beraat etti.

    Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti
    Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

    "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmiyle akıllara kazınan Yönetmen Tunç Başaran, vefat etti.

    Çoğulhan termik santrali filtre zorunluluğu öncesi tam kapasite çalışmaya başladı
    Çoğulhan termik santrali filtre zorunluluğu öncesi tam kapasite çalışmaya başladı

    Filtre zorunluluğu düzenlemesinin veto edilmesinin ardından Çoğulhan Termik Santrali tam kapasite çalıştırılmaya başlandı.

    50 liralık iş ayakkabısı kurtarabilirdi: Ayağına metal düştü, parmağı koptu
    50 liralık iş ayakkabısı kurtarabilirdi: Ayağına metal düştü, parmağı koptu

    Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan bir işçinin ayağına kazan temizliği yaptığı sırada metal parçası düştü. İşçi Mehmet Nuri A.'nın (48) parmağı koptu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosundan geçti
    Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosundan geçti

    ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı Senatoda kabul edildi. Trump, tasarının onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.

    CHP'li Urla Belediyesine kayyum atandı
    CHP'li Urla Belediyesine kayyum atandı

    İzmir Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından valilik, Kaymakam Önder Can'ı kayyum olarak belediyeye atadı.

    Asgari ücretliler: En asgari ihtiyaçları bile karşılayamıyoruz
    Asgari ücretliler: En asgari ihtiyaçları bile karşılayamıyoruz

    Asgari ücretle geçinemediklerini anlatan Bornovalı kadınlar, asgari ücretin rahatça geçinebilecek bir seviyeye yükseltilmesini istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    Dr. Zafer Yörük: Vatandaşa sunulan "kahramanlık macerası" dış borç olarak dönüyor
    Dr. Zafer Yörük: Vatandaşa sunulan "kahramanlık macerası" dış borç olarak dönüyor

    ABD ile daha önceki krizlerde de gündeme gelen İncirlik’in kapatılması tehdidi ne kadar gerçekçi, Türkiye böyle bir adım atar mı? Siyaset Bilimci Dr. Zafer Yörük ile konuştuk.

    'Piyasa dümeni' genç gemicileri eziyor: Gemilerde disiplinli kuralsızlık
    'Piyasa dümeni' genç gemicileri eziyor: Gemilerde disiplinli kuralsızlık

    Gemilerde çalışan stajyerler anlattı: Ölüyor arkadaşlarımız. Son 8 ayda 2 kişi bizim okulumuzdan öldü. Rize’den bir arkadaşın halat çarpması sonucu bacağı koptu, kaburgaları kırıldı.

    "Berkay İşlev davasına müfettiş atayın"
    "Berkay İşlev davasına müfettiş atayın"

    İstanbul Beyoğlu'da çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybeden Berkay İşlev’in ailesi adalet talep ederek "Bu davayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz” dedi.

    Ücretsiz olan diş tedavisine özel hastane 11 bin 600 TL'lik ücret çıkardı
    Ücretsiz olan diş tedavisine özel hastane 11 bin 600 TL'lik ücret çıkardı

    Denizli’de kamu kurumlarında ortodontik diş tedavisi yapılamadığı için özel hastaneye giden 15 yaşındaki Barış Kırgız’a estetik olmadığı yönündeki rapora rağmen 11 bin 600 TL ücret çıkarıldı.

    Festivalleri yasaklanan Adanalılar: Rakı, yemek kültürümüzün bir parçası
    Festivalleri yasaklanan Adanalılar: Rakı, yemek kültürümüzün bir parçası

    Yasaklanan Dünya Rakı Festivali’ne ilişkin Bakan Soylu’nun “Gelenek ve göreneklerimizle örtüşmüyor” sözlerine Adanalılar, “Rakı yüz yıllardır yemek kültürümüzün bir parçası" cevabını verdi.

    Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!
    Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!

    Maaşlarını alamadıkları için iş bırakan Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemleri sürerken ülkenin pek çok kentinde veliler ve eğitimciler tarafından basın açıklamaları düzenlendi.

    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek
    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek

    Ankara JİTEM davasında verilen beraat kararına tepki gösteren Eren Baskın, "Asla bu mücadele bitmeyecek" dedi.

    Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor
    Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor

    Tüm Bel-Sen ile Siirt Belediyesi arasındaki toplu sözleşmenin yürütmesi durduruldu. Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, mahkeme kararının emekçilerin haklarını gasbetme kararı olduğunu söyledi.

    Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor
    Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor

    Hindistan’da Vatandaşlık Yasası’ndaki değişiklik ve üniversitesi öğrencilerine uygulanan polis şiddeti, 29 üniversitede protesto edildi.

    1 haftada en az 174 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti
    1 haftada en az 174 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti

    Medya ve Mülteci Hakları Derneği’nin başlattığı Medya Radar çalışmasının ilk haftasında mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 174 haber tespit edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu
    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la gerçekleştirdiğimiz söyleşinin yer aldığı Evrensel gazetesi, cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak Demirtaş'a verilmedi.

    İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı
    İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı

    Greenpeace Türkiye Ofisi’nde işten çıkarılan Kıymet Aram, “Adalet istiyorum” diyerek oturma eylemine başladı ve alacaklarının ödenmesini talep etti.

    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı
    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

    İzmir Çiğli'de DERİTEKS'in öncülüğünde başlatılan "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı.

    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş
    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş

    Hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı grev sürerken büyük yürüyüşlerin üçüncüsü başkent Paris'te yapıldı.

    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!
    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!

    Aydın Pamukören’de yapımı devam eden yeni JES'in ÇED halkın katılımı toplantısına yöre halkının "Her gün zehir solumak zorunda mıyız" tepkisi damga vurdu.

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı
    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddet nedeniyle kurumlara başvurdu. 720 kadın psikolojik, 422 kadın fiziksel, 392 kadın ekonomik, 321 kadın dijital, 198 kadın ise sosyal şiddete maruz bırakıldı.