Sur’da Helin Şen’i vuran polise dava: Sanık ‘kör noktalara’ atış yaptı

Aydın ATAY

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya giden ve sokakta Kobra tipi zırhlı polis aracından açılan ateşle 12 yaşındaki Helin Hasret Şen'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosya şüphelisi, A.E. hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 ile 6 yıl arasında değişine hapis istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Şen'in sol kaşının üzerinden tek kurşunla uzak mesafeden vurulduğuna işaret edildi, ancak sanık polisin "kör noktalara ateş ettiği" savunuldu. Olayın meydana geldiği yerde, çocuk ve yetişkinlerin zaman zaman evlerinden dışarı çıktığı, olay yerinde Kobra araçta görevli sanık polis A.E.'nin şahısları hedef almaksızın "kör noktalara güvenlik atışları yaptığı" ileri sürüldü.

100 METREDEN ATIŞ YAPILDI

Şen'in Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi Yıkıkkaya Sokak'ta ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede, Şen'in polis memuru A.E.'nin eylemi sonucu vurulduğunun belirlenmesi üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden tüm kamera kayıtlarını ile bilgi ve belge istendiğine yer verildi. İddianamede, olay anı "Gönderilen belgeler arasında bulunan Cobra 11 No'lu Zırhlı Araç'taki kamera kaydına ilişkin CD'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca izlenmesinde, olay öncesinde sokak içerisinde vatandaşların ve yaşı küçük çocukların değişik zaman aralıklarında ikametlerine girip çıktıkları, Cobra 11 No'lu Zırhlı Araç'taki silahçı olarak görev yapan polis memuru A.E.'nın şahısları hedef almaksızın ölü noktalara 100-105 metre mesafeden güvenlik atışı yaptığı, eylemin devamı sırasında Helin Hasret Şen'in duvar kenarında yaralı bir vaziyette yakınları tarafından kaldırılarak götürüldüğü..." ifadeleriyle anlatıldı.

SANIK POLİSİN İFADESİ

Sanık polis A.E., iddianamede yansıyan ifadesinde, silahçısı olduğu araca ve çevredeki yaya güvenlik güçlerine ateş edildiğini, yapılan saldırıyı bertaraf etmek için saldırının geldiği tarafa hedef gözeterek kontrollü bir şekilde ateş açtığını iddia ederek, görevli olduğu sokak üzerinde vatandaşların ve çocukların olduğunu, sokak içerisinde ölü noktalara şahısları hedef almaksızın ateş ettiğini öne sürdü.

SAVCININ DEĞERLENDİRMESİ

Olay günü Kobra aracın silahçısı A.E.'nin güvenlik amaçlı ölü noktalara birden çok değişik aralıklarla ateş yaptığı kaydedilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı: "Eylemleri esnasında sokakta küçük çocukların bulunduğu, şüphelinin olayda başkalarının yaralanabileceğini veya ölebileceğini öngörmesine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin güvenlik atışlarına devam ettiği, eylemler neticesinde arkasında bulunan müteveffa Helin Hasret Şen'in ölümüne bilinçli taksir sebebiyet verdiği, bu suretle üzerine atılı suçu işlemiş olduğu, şüphelinin idari soruşturma kapsamında alınan beyanı Cobra 11 olarak tabir edilen zırhlı araçtaki kamera kayıtları, telsiz konuşmaları, olay yeri inceleme raporu ve fotoğrafları ile tüm dosya kapsamında anlaşılmakla..."

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, yapılacak yargılama sonucu, suçun sabit görülmesi durumunda sanık polisin 2 ile 6 yıl arası değişen hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya gönderilen Helin Hasret Şen, Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi Yıkıkkaya Sokak'ta No: 97'de başından tek kuruşunla vurularak öldürülmüştü. Bölgede görev yapan Kobra tipi zırhlı aracından açılan ateşle öldürülen Şen'in soruşturma dosyası 4 yıl sonra davaya ceza davasına dönüştü.

AİLEYE TAZMİNAT VERİLDİ

Şen'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hukuk desteği verdiği ailenin avukatı Abdullah Zeytun, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Diyarbakır 3'üncü İdare Mahkemesi, bakanlığı, yüzde 85 kusurlu bularak aileye 314 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. (Diyarbakır/MA)

Sur’da öldürülen Helin Şen’in ailesine ‘kusur’ tazminatı

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