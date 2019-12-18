Bolivya'nın zorla istifa ettirilen devlet başkanı Morales: Seçimlerde aday değilim

Bolivya'da gerçekleşen darbe sonrası ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanan Evo Morales, "Benim en büyük isteğim Bolivya'ya katkıda bulunmak. Seçimlerde aday olmayacağım ama siyaset yapmaya da hakkım var. Yaşadığım müddetçe bu alanda hizmet edeceğim" dedi.

AA'da yer alan habere göre Morales, sığınmacı olarak gittiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir kültür merkezinde basın toplantısı düzenledi. Morales, Bolivya'da hakkında yakalama kararı çıkarılacağına yönelik haberlere ilişkin "Tutuklanmaktan korkmuyorum" ifadesini kullandı.

Darbe süreci ile ilgili konuşan Evo Morales, "Kendimize çok güvendik. Seçimlerden iki-üç hafta önce beni arayıp muhalefetin darbe planladığını söylediler, inanmadım, çok da önemsemedim. 20 Ekim'den sonraki salı günü (Luis Fernando) Camacho'yu destekleyeceğini söylüyordu, darbeyi planlıyorlardı. Bu, halka karşı yapılmış faşist bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da yönetimde olduğu dönemden bahseden Morales, "Bizim suçumuz doğal kaynaklarımızı kurtarmaktı. Önceden özel olan gazı, suyu, millileştirdik. Biz şunu diyoruz; Uluslararası Para Fonu ve yabancı ülkelerin politikaları olmadan bir dünya kurmak mümkün. Bolivya'daki ekonomik büyümenin Güney Amerika'da birinci olduğunu gösterdik. Ne zamana kadar bizi dışardan yönetecekler? Ne zaman biz kendi kendimizi yöneteceğiz?" diye konuştu.

"ADAY OLMAYACAĞIM AMA SİYASET YAPMA HAKKIM VAR"

Ülkesinde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin Morales, "Benim en büyük isteğim Bolivya'ya katkıda bulunmak. Ben, sağlıklı, şeffaf ve özgür bir seçim istiyorum. Seçimlerde aday olmayacağım ama siyaset yapmaya da hakkım var. Yaşadığım müddetçe bu alanda hizmet edeceğim ve devlet başkanı adayına da seçilmesi için yardım edeceğim" ifadelerini kullandı.

Evo Morales, daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS) henüz tarihi netleşmeyen seçimlerde, kampanya yöneticisi olarak seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Muhalefetin baskısı ve ordunun isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti. Morales daha sonra sığınmacı olarak Arjantin’e gitti. (HABER MERKEZİ)

İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

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