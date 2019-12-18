18 Aralık 2019 09:43
Zonguldak'ta okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi
Zonguldak Ereğli İsmet İnönü Ortaokulunun kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: Sinan Kabatepe/DHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.
DHA'da yer alan habere göre, Ereğli İsmet İnönü Ortaokulu kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk olarak taburcu edilen 8 öğrenci, aileleri ile birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.
Kantin işletmecisi K.B'nin ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (HABER MERKEZİ)
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