50 liralık iş ayakkabısı kurtarabilirdi: Ayağına metal düştü, parmağı koptu
Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan bir işçinin ayağına kazan temizliği yaptığı sırada metal parçası düştü. İşçi Mehmet Nuri A.'nın (48) parmağı koptu.
Fotoğraf: DHA
Bursa'da tekstil fabrikasında kazan temizliği yaptığı sırada ayağına metal parçası düşen işçi Mehmet Nuri A.'nın (48) parmağı koptu.
Olay, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Kazanda temizleme işi yapan Mehmet Nuri A.'nın üzerine makinenin metal parçası düştü. Sağ bacağının üzerine düşen parça, işçinin ayak baş parmağını kopardı. Yaralı işçi kanlar içerisinde kalırken yardımına mesai arkadaşları koştu. Olay yerinde arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşçiye piyasa fiyatı 50 ile 100 lira arasında değişen iş ayakkabısı verilmiş olsaydı uzuv kaybı yaşanmayabilirdi. (DHA)