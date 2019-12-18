18 Aralık 2019 01:05

Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!

Maaşlarını alamadıkları için iş bırakan Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemleri sürerken ülkenin pek çok kentinde veliler ve eğitimciler tarafından basın açıklamaları düzenlendi.

Veliler ve eğitimcilerin Eryaman'daki eyleminden

Veliler ve eğitimcilerin Eryaman'daki eylemi | Fotoğraf: Evrensel

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    Doğa Koleji'nde görev yapan öğretmenlerin aylardır ödenmeyen maaşları başlattıkları eylemler sürüyor. Ülkenin pek çok kentinde eğitimciler ve veliler tarafından basın açıklamaları düzenlendi. Açıklamalarda sorunun bir an önce çözülmesi talep edildi.

    MANİSA'DAN DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE DESTEK

    Eğitim Sen Manisa Şubesi, yaptığı açıklamayla Doğa Koleji'ndeki eğitim emekçilerine destek verdi. Eğitimde özelleştirmenin acı sonuçlarının  tüm gerçekliği ile gözler önünde olduğu vurgulanan açıklamada "Manisa Doğa Koleji öğretmenleri ses seda çıkaramıyor. Çünkü okul idaresi tarafından adım adım takip ediliyor. Eylül ayından beri maaşları ödenmediği söyleniyor. Umudu giderek azalan öğretmenler bir umut sözü duymak istiyor. Ancak mızrak artık çuvala sığmıyor" denildi.

    eğitim sen manisa şubesi

    Eğitim Sen Manisa Şubesi | Fotoğraf: Evrensel

    Milli Eğitim Bakanlığının konuya el atması gerektiği belirtilen açıklamada, mağduriyetin giderilmesi ve bir an önce üniversiteden mezun öğretmen adaylarının kamu okullarına kadrolu olarak atamalarının yapılması talep edildi.

    ANKARA ERYAMAN'DA EYLEM: SOMUT ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

    Veliler ve eğitimcilerin Eryaman'daki eyleminden

    Veliler ve eğitimcilerin Eryaman'daki eylemi | Fotoğraf: Evrensel

    Ankara'da Eryaman 5. Etap’taki Doğa Koleji önünde veliler, elektrik kesintisi bahanesiyle kantinden çıkarılmalarına tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Veliler okulun her gün çoğalan sorunlarına dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve kolej yetkililerinden somut adımlar beklediklerini bildirdi. Okulun lise kısmında da öğretmenler iş bıraktı.

    Veliler adına konuşan Hamza Osmancıklıoğlu, bu okulların bir salça fabrikası olmadığını ve kapısına kilit vurulursa ortada çocuklarının kalacağını söyledi.

    Açıklamaya Eğitim Sen 4 Nolu Şube ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı.

    Doğa Koleji’nde yaşanan sorunların kısır döngüye dönüştüğünü ve kurum yetkililerinin öğrencileri, öğretmenleri, velileri oyaladığını ifade eden Hamza Osmancıklıoğlu, “Sabrı tükenen öğretmenlerimizin yasal haklarını kullanarak derslere girmemesi sebebiyle çocuklarımızın eğitim öğretimi artık kesintiye uğramaktadır” dedi.

    Doğa Koleji’nin kapıya kilit vurulursa ülkenin geleceğini oluşturacak öğrencilerin ortada kalacağını söyleyen Osmancıklıoğlu, “Takdir edersiniz ki bu kurum bir salça fabrikası değildir. Batarsa, kapısına kilit vurulursa elimizde kalacak olanlar ne çürük domates ne de boş kavanozlar. Bizler artık gerçekten çok sıkıldık ve somut bir çözüm bekliyoruz. Bu kurum kapatılacak mı, devam mı edilecek, satılacak mı” diye sordu.

    CHP Genel Başkanı Yıldırım Kaya da “Simit saraylarını kurtarıyorlarsa o simidi yiyecek çocuklar burada. Burada, Türkiye’nin geleceği var, gelsin burayı kurtarsınlar" diye konuştu.

    ANTEP'TE VELİLERDEN PROTESTO

    Antep'teki velilerin eylemi

    Antep'teki velilerin eylemi | Fotoğraf: AA

    Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi.

    Okulun önünde toplanan bir grup veli, alkış ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

    Veliler adına açıklama yapan Sibel Kaya, toplandıkları yerin bir inşaat firması ve kendilerinin de mağdur müşteriler değil veli olduklarını vurguladı.

    Kurumun iyi yönetilmemesi nedeniyle bu sonuca ulaşıldığını ve bundan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Kaya, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişeleri artmıştır" dedi.

    Kaya, kurum yöneticilerinin aylardır "tutarsız" açıklamalar yaptığını söyleyerek, bu açıklamaların sabırlarını taşırdığını söyledi.

    Açıklamanın ardından, öğretmenler de okul bahçesinde velilere teşekkür edip, desteklerini ifade etti.

    ÖZEL OKULLARA VERİLECEK DESTEK BELLİ OLDU

    Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel okullara 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilecek destek miktarı belli oldu. Destek tutarı 3 bin 960 liradan başlayacak.

    Özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp, öğretim kademesini tamamlayan öğrencilere 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, eğitim ve öğretim desteğine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre eğitim desteği ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6, 7 ve 8’inci sınıflar için 4 bin 610 lira, ortaöğretim 10, 11, 12’nci sınıflar ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve bu eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıfa devam edenler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi. (HABER MERKEZİ)

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