18 Aralık 2019 00:25

Saadet Partisi: Asgari ücrette yoksulluk sınırı dikkate alınmalı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç | Fotoğraf: Feyza Bayraktar/AA

    • Paylaş

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Asgari ücret, yoksulluk ve açlıktan başka bir anlam ifade etmiyor" dedi.

    Kılıç, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    2020 bütçesinin işsizliğe çare olamayacağını belirten Kılıç, bütçenin, asgari ücretlinin, işçinin, memurun, emeklinin ve işsizlerin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu söyledi.

    Kılıç, asgari ücretin tek başına bir işçiyi geçindirmediğini belirterek, şunları söyledi:

    "Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde toplumun önemli bir parçasını oluşturan bu insanlar için asgari ücret, yoksulluk ve açlıktan başka bir anlam ifade etmiyor. Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor. Aslında bir işçinin çalıştırılabileceği en düşük ücret olan asgari ücret, özünde bireyin yemek, barınma, ısınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır. Ancak ne yazık ki Türkiye şartlarında durum böyle değildir." (Ankara/AA)

    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz

    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz

    Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam

    Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hükümetin büyümesi kapsama alanı dışında

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Kanal İstanbul ve dar gelirliye 100 bin konut!..

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Cumhuriyet çocuklarını sevmedi

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İnfialin eşiğinde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek
    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek

    Ankara JİTEM davasında verilen beraat kararına tepki gösteren Eren Baskın, "Asla bu mücadele bitmeyecek" dedi.

    Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor
    Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor

    Tüm Bel-Sen ile Siirt Belediyesi arasındaki toplu sözleşmenin yürütmesi durduruldu. Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, mahkeme kararının emekçilerin haklarını gasbetme kararı olduğunu söyledi.

    Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosu'ndan geçti
    Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosu'ndan geçti

    ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı Senato'da kabul edildi. Trump, tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.

    Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor
    Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor

    Hindistan’da Vatandaşlık Yasası’ndaki değişiklik ve üniversitesi öğrencilerine uygulanan polis şiddeti, 29 üniversitede protesto edildi.

    1 haftada en az 174 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti
    1 haftada en az 174 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti

    Medya ve Mülteci Hakları Derneği’nin başlattığı Medya Radar çalışmasının ilk haftasında mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 174 haber tespit edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu
    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la gerçekleştirdiğimiz söyleşinin yer aldığı Evrensel gazetesi, cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak Demirtaş'a verilmedi.

    İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı
    İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı

    Greenpeace Türkiye Ofisi’nde işten çıkarılan Kıymet Aram, “Adalet istiyorum” diyerek oturma eylemine başladı ve alacaklarının ödenmesini talep etti.

    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı
    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

    İzmir Çiğli'de DERİTEKS'in öncülüğünde başlatılan "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş
    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş

    Hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı grev sürerken büyük yürüyüşlerin üçüncüsü başkent Paris'te başladı.

    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!
    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!

    Aydın Pamukören’de yapımı devam eden yeni JES'in ÇED halkın katılımı toplantısına yöre halkının "Her gün zehir solumak zorunda mıyız" tepkisi damga vurdu.

    GÜNCELLENDİ
    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı
    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını hafif iş kolu için 1940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu için 2331 TL olarak açıkladı.

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı
    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddet nedeniyle kurumlara başvurdu. Başvuran kadınların 720’si psikolojik, 422’si fiziksel, 392’si ekonomik, 321’i dijital, 198’i ise sosyal şiddete maruz bırakıldı.

    Statüsüz mülteciliğin inşası ve Eş Başkan Erdoğan
    Statüsüz mülteciliğin inşası ve Eş Başkan Erdoğan

    Ercüment Akdeniz yazdı: Kapitalist merkezler, mülteciliğin “statüsüz mültecilik” şeklinde inşasına karar verdi. Küresel Mülteciler Forumu bunu örerken, Türkiye “güvenli bölgelere” destek istedi.

    Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın
    Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın

    Gözaltındaki gazeteci Aziz Oruç'un serbest bırakılması çağrısıyla basın açıklaması yapan Diyarbakırlı gazeteciler, "Oruç'un gazeteciliğine tanığız" dediler.

    Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti
    Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti

    150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronların 3 yıllık sözleşme, yüzde 6 zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı perşembü günü kent meydanlarında eylem yapılacak.

    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz
    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz

    Malatya’da işçi duraklarında asgari ücreti konuştuğumuz işçiler, pazara gidip de poşeti doğru düzgün dolduramadıklarını belirterek "Alım gücünün yükselmesi için asgari ücret yükselmeli" dedi.

    HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak
    HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak

    HDP, Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasına gösterdi ve “Kayyum saldırganlığı HDP ile sınırlı kalmayacak” uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı
    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı

    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor

    Rekabet Kurumunun 93 milyon lira ceza kestiği Google, anlaşma sağlanamazsa Türkiye’de yeni çıkacak Android cihazlara, kendi uygulamaları için lisans vermeyeceğini duyurdu.

    İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?
    İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?

    Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde konuşan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanının neden kapalı olduğunu sordu: Birilerinin canını sıkacak ama umurumuzda değil. Biz 16 milyonu düşünmek zorundayız.

    Emekçiler, "güvenlik soruşturması" uygulamasına itiraz ediyor
    Emekçiler, "güvenlik soruşturması" uygulamasına itiraz ediyor

    AYM'nin "Anayasa'ya aykırı" diyerek iptal ettiği "güvenlik soruşturması" uygulamasının AKP eliyle tekrar Meclise sunulması, yurdun pek çok yerinde emekçiler tarafından protesto edildi.

    Erdoğan: Petrolü beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim
    Erdoğan: Petrolü beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mülteci sorununu böyle çözecekmiş: O petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim. 

    Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 17 milyar lirayı aşması bekleniyor
    Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 17 milyar lirayı aşması bekleniyor

    Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi 3.1 milyar lira olarak öngörülürken, bu bütçeye örtülü ödenek ve Maliye Bakanlığı yedek bütçesi de eklendiğinde bütçe 17 milyar lirayı aşıyor.

    Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam
    Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam

    Yıllık enflasyon oranı yüzde 2,97 olan Meksika'da hükümet asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağını açıkladı.