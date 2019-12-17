Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor

HDP'li Siirt Belediyesinin Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile imzaladığı toplu sözleşmenin yürütmesi durduruldu. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, sözleşmenin imzalandığı dönemde çok açık farkla üye çoğunluğunun kendilerinde olmasına rağmen alınan kararın, emekçilerin sözleşmeyle kazandığı hakların gasbedilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Bem-Bir-Sen, toplu sözleşmeyi (Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi) imzalayan Tüm Bel-Sen’in 15 Mayıs 2019’da yetki sağlayacak kadar üyeye sahip olmadığı iddiasıyla dava açmıştı. Sendikaların işyerindeki üye sayısının belirlenmesinin, 4688 sayılı kanunun 30'uncu maddesinde öngörülen usule uygun olarak 15 Mayıs 2019’da yapılması gerektiğini belirten mahkeme, Tüm Bel-Sen’in, üye çoğunluğunu o tarihten sonra sağladığını belirterek 15 Ağustos’ta imzalanan sözleşmeyi iptal etti.

TÜM BEL-SEN: KARAR, EMEKÇİNİN HAKLARINI GASBETME KARARI

Tüm Bel-Sen MYK üyesi Satı Burunucu.

Kararı değerlendiren Tüm Bel-Sen MYK üyesi ve Genel Mali Sekreteri Satı Burunucu, temmuz ayında belediyedeki çok sayıda emekçinin sendikalarına üye olduğunu belirterek sözleşmenin imzalandığı 15 Ağustos 2019’da Tüm Bel-Sen’in işyerindeki üye sayısının 66 olduğunu, açık farkla üye çoğunluğuna sahip olduklarını ifade etti. O tarihte davayı açan Bem-Bir-Sen’in 25-30 üyesi bulunduğunu hatta şimdi daha da az üyeleri bulunduğunu belirten Satı Burunucu, sözleşmeyi kapsayan dönemde yetkili sendika olduklarını, bu nedenle bu sözleşmenin emekçilerin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Sendikaları Tüm Bel-Sen ve davayı açan Ben-Bir-Sen arasında sözleşme zamanındaki üye çoğunluğuna bakılması konusunda sözlü bir uzlaşma da olduğunu kaydeden Satı Burunucu, bugüne kadar pek çok belediyede benzer süreçler yaşandığını ancak iki sendikanın da böylesi bir davayı açmadığını hatırlattı.

Açılan dava ve mahkemenin aldığı kararın emekçilerin sözleşmeden doğan haklarının gaspı anlamına geldiğini belirten Satı Burunucu, “Üyelerimiz KHK’lerle, güvenlik soruşturmaları ile işlerinden ediliyor, pek çok yerde baskılarla istifaya zorlanıyor, belediyelere kayyum getirilerek çalışanlara geri koşullar dayatılıyor. Bu son mahkeme kararı da tüm bunlarla benzer anlam taşıyor. Bu kararla belediyedeki emekçilerin hakları gasbedilmiş olacak” diye konuştu.

Satı Buruncu, son olarak şunları söyledi:

"Kayyum baskısı ile sendikaya üye yapmak, bu koşullarda almış olduğu yetkiyi yerel yönetim emekçilerinin gönüllü iradi tercihi ile kazanmadığı için koruyamadığı halde toplu sözleşme ve grev hakkı içermeyen 4688 sayılı yasaya güvenerek Siirt Belediyesi emekçilerinin toplu sözleşme hakkını mahkemece iptal ettirmek sendikal mücadele değildir. Yetki mahkemelerden değil emekçilerden alınır, ayrıca sendikal mücadele emekçilerin kazanımlarını korumak ve geliştirmek için yapılmalıdır. Bu durumu Siirt Belediyesi emekçileri değerlendirmektedir." (İstanbul/EVRENSEL)

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