Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor

Hindistan’da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Ülke genelinde Müslümanların yanı sıra farklı inanç gruplarına mensup yüz binlerce kişinin protesto ettiği yeni düzenleme, 10 Aralık’ta parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Hindu milliyetçisi ve sağcı Başbakan NarendraModi liderliğindeki hükümetin önerisi 11 Aralık’ta parlamentonun üst kanadında da onaylandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ŞİDDET

AA’nın haberine göre, pazar akşamı JamiaMilliaIslamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin yasa değişikliğine ilişkin protestolar sırasında polis şiddetine maruz kalması, ülke genelindeki üniversitelerde gösterilerin yaşanmasına yol açtı. Protestolara Delhi, Maharaştra, Karnataka, Kerala, UttarPradeş, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri ile Çandigarh ve Puduçeri birlik toprağındaki üniversite öğrencileri katıldı. Ülke genelinde 9 eyalet ve 2 birlik toprağındaki 29 üniversitede protestolar düzenlendi.

Euronews’un haberine göre, JMI Yetkilisi WaseemAhmed Han, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, polisin üniversiteye zorla girdiğini, binanın camlarını kırdığını, öğrenci ve üniversite personelini darbettiğini belirtti. Han, biber gazıyla yapılan müdahalenin ardından öğrencilerin üniversite kütüphanesine sığındığını ve olaylarda polisin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu bir öğrencinin yaralandığını dile getirdi.

ÖĞRENCİ DAYANIŞMASI

Varanasi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesi ve Haydarabad’dakiMevlana Azad Urdu Üniversitesi öğrencileri de vatandaşlık yasasındaki değişikliği ve polis şiddetini önceki gece boyunca protesto etti. Mumbai’de Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT), Tata Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Mumbai Üniversitesi öğrencileri, JamiaMilliaIslamia öğrencileriyle dayanışma içerisinde olduklarını ve bu sebeple dersleri boykot ettiklerini duyurdu. Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’daki Aliah ve JadavpurÜniversiteleri, Bihar eyaletindeki Patna Üniversitesi, güneyde Puduçeri birlik toprağındaki Pondicherry Üniversitesi, Tamil Nadu eyaletindeki IIT-Madras ve kuzeyde Pencap’takiChandigarh Üniversitesi öğrencileri de protesto gösterileri düzenledi.

Bu arada ülkenin güneyindeki Kerala’da, aralarında siyasi partilerin de olduğu yaklaşık 30 örgüt eyalet genelinde kepenk indirme çağrısı yaptı.Protestolarda gösteri yapanlar ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, 230 kişi gözaltına alındı. Hindistan Yüksek Mahkemesi ise, JMI ve AMU öğrencilerine yönelik polis şiddeti iddialarını dinleyeceğini duyurdu.

YASA NE İÇERİYOR?

Yasa, ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren ve Müslümanlar dışındaki 6 inanç grubuna vatandaşlık verilmesine imkan tanıyor, ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutuyor. Yasa kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Hindistan, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü JeremyLaurence, 13 Aralık’ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, “Hindistan’ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası’nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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