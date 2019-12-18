18 Aralık 2019 04:13

Asgari ücretliler: En asgari ihtiyaçları bile karşılayamıyoruz

Asgari ücretle geçinemediklerini anlatan Bornovalı kadınlar, asgari ücretin rahatça geçinebilecek bir seviyeye yükseltilmesini istiyor.

Bakırköy Pazar Alanına düzenlenen yürüyüş

Fotoğraf: Evrensel

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    Nuray ÖZTÜRK
    Songül DUMAN
    İzmir

    Asgari ücretle geçinemediklerini belirten Bornovalı kadınların tamamı yaşam koşulları açısından artık son sınırda olduklarını ifade ediyor. “Patronlar daha çok kâr edecek diye biz niye ölüyoruz” diye soran kadınlar en asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını söylüyor.

    Gülperi Köse çalışmıyor, eşi ise emekli. Evin çarşı pazar alışverişini o yapıyor. Köse, “Pazara gidiyorum yetmiyor, yeşillik, meyve alıp geliyoruz. Markete gidiyorum, bir peynir alıyorum bir sürü para verip geliyorum. Düşünüyorum düşünüyorum bu kadar para nereye gitti diye. Bir emekli maaşıyla ya da bir asgari ücretle yaşayabilmek için, evinin olması ve çoluk çocuk herkesin çalışması lazım. Eşim emekli, çalışıyor, çocuklarım çalışıyor, evimiz kira değil gene insanca yaşayamıyoruz. Tek bir asgari ücretli nasıl yaşasın düşünemiyorum, nasıl geçiniyorlar, nasıl çıldırmıyorlar diye düşünüyorum” dedi.

    Türk-İş’in teklifine ve TİSK’ten yapılan açıklamalara dikkat çeken Köse, “O parayla geçinilmez. İnsanların neden intihar ettikleri belli. Bu maaşla yaşamak mümkün değil. Asgari ücretle çalışanların hiçbir sosyal yaşantısı olmuyor, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Patronlar daha çok kâr edecek diye biz niye ölüyoruz” diye tepki gösterdi. Köse, “Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler baskı kurmadan, hakkımızı talep etmeden düzelmez hiçbir şey” dedi.

    "2 HAFTADIR PAZARA GİDEMEDİM"

    Aileden baskı görme ihtimali nedeniyle ismini vermek istemeyen başka bir kadın, “Eşimden ayrıldım, annemden kalan emekli maaşı ile yaşamaya çalışıyorum. Bir çocuğum var. Aldığım maaş ile kıt kanaat geçiniyoruz. Ekonomik nedenler yüzünden kızımı, kazandığı halde üniversiteye gönderemedim. Kızım 20 yaşında, geçenlerde hastalandı 100 TL verip doktora götürdüm. 2 haftadır pazara gidemedim. Ayda bir kere bile et alamıyorum. Sosyal hayatım yok, en asgari ihtiyaçların dışında hiçbir ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Herkese insanca yaşanacak ücret verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Temizlik işçiliği yapan bir başka kadın ise “Eşim asgari ücretli, kapıcılık yapıyor. Ev kirası vermiyoruz, iki çocuğum var ikisi de işsiz. Rahatsız olduğum için çok sık temizliğe gidemiyorum. Haftada bir ancak. Borçla harçla yaşıyoruz” dedi.

    Asgari ücret görüşmelerinde dillendirilen rakamlar ve hükümetin “Orta yolu bulma” söylemine ilişkin ise kadın “Vallahi bizde orta yolu bulacak hal kalmadı. Asgari ücret en az beş bin lira olmalı ki yaşamımızda bir fark olsun” diye yanıt verdi.

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