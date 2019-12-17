17 Aralık 2019 19:55

İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

İzmir Çiğli'de DERİTEKS'in öncülüğünde başlatılan "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı.

Çiğli'deki sahte sigorta toplantısı

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir Çiğli’de DERİTEKS İzmir Şubesinin öncülüğünde başlatılan tekstil sektöründeki "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya başta DERİTEKS’in örgütlü olduğu Akar Tekstil işçileri olmak üzere birçok tekstil fabrikasından işçiler katıldı.

    DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, sahte sigorta (işçiler sigortalı gösteriliyor ancak primleri yatırılmıyor) ve sigorta borçlanması hakkında çok fazla şikayet aldıklarını ve durumun çok büyük sorunlar yaratacağını belirtti. Alagöz, “Bugüne kadar bize gelen ve kampanya süresinde elde edeceğiniz bilgilerle beraber gerek SGK’ye gerek Meclise gerekse uluslararası markalara raporlar sunacağız” dedi.

    Normal şartlarda yasadaki borçlanmanın işçi aleyhine bir sorun teşkil etmemesi gerektiğini belirten Alagöz, bunun tamamen işverenle SGK arasındaki bir problem olduğunun altını çizdi. Fakat SGK’nin işçiden fiili çalışmasını ispatlamasını istediğini dile getiren Alagöz, “İşçinin geriye dönük olarak bunu ispatlaması çok meşakkatli ve zor, açılan davalar çok uzun sürüyor, bundan kaynaklı işçiler sürekli mağdur oluyor” dedi.

    "SENDİKALI OLMAK KAZANDIRDI"

    Geçtiğimiz aylarda alacakları için fabrika önünde direniş yapan ve bunun sonucunda haklarını alan Tr İnter Tekstil işçilerinin mücadelesini örnek veren Alagöz, “O işçiler, çalıştığı patronları SGK’ye borçlanmış olsa bile sendikamıza üye oldukları için fiili çalışmayı ispatlamış oldular” dedi.

    Toplantıda söz alan Simo Tekstil işçisi, “Benim hâlâ davam var. Tam 10 yıl geçti, daha çözülmedi. Ben de her ay SGK’ye gidip sigortamın yatıp yatmadığını öğreniyordum. Acaba benim gibi kaç kişi böyle yapıyor ki” diyerek yaşadığı sorunları anlattı.

    Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan bir başka tekstil işçisi de “Benim de günlerim yandı, bundan kaynaklı 1 sene geç emekli oldum. Biz eğer bir şeyler yaparsak, birlik olursak bu kanunsuzluğu bozabiliriz ama yapamazsak bu mağduriyetler artar” dedi.

    Akar Tekstil’den sendika temsilcisi bir işçi ise “Fabrikalarda bu tip sorunlar çok var. Eğer örgütsüzsen daha da fazla sorun yaşıyorsun. Bunun için tüm organize sanayide seferberlik yapmalıyız ve ilerde ses getirecek eylemler örgütlememeliyiz” dedi.

    ASIL SORUMLU BÜYÜK FİRMALAR VE SGK

    DERİTEKS Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi ise kampanyanın iki hedefi olduğunu belirtti. Bunlardan birinin mağdur olan işçileri tespit etmek ve mağduriyetlerini gidermek için hukuksal destek vermek olduğunu, diğerinin ise sorunun kaynağı olan taşeron veya fasonlaşmanın önüne geçmek olduğunu dile getirdi. İşçi, tüm işyerlerinde denetimin artırılmasının sağlanmasını da hedeflediklerini söyledi.

    DERİTEKS Şube Başkanı Makum Alagöz “Biz sorunun asıl kaynağının bu fasonlara iş veren büyük firmalar olduğunu biliyoruz ve asıl sorumluların sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak için mücadele edeceğiz. Sendika olarak bu çalışmayı başlattık ve tüm fabrikalardan destek istiyoruz” dedi.

    İşçiler ise Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde broşür ve afişlerle işçileri bilgilendirmek için çalışmalara başlayacaklarını söylediler.

    Daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için SGK uzmanları ve hukukçularla bir araya gelip bir panel gerçekleştirme kararı alan işçiler, kampanyanın ilerleyen aşamalarında ise Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir eylem yapmayı hedeflerine koydular. (İzmir/EVRENSEL)

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