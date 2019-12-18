18 Aralık 2019 03:57

"Arapsaçına dönen Berkay İşlev davasına müfettiş atayın"

İstanbul Beyoğlu'nda çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybeden Berkay İşlev’in ailesi adalet talep ederek "Arapsaçına dönen bu davayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz” dedi.

İstanbul Beyoğl’nda 3 yıl önce 2 grup arasında silahlı çatışmada çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Berkay İşlev

Fotoğraf, Berkay İşlev'in ailesinden alınmıştır

    • Paylaş

    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    İstanbul Beyoğl’nda 3 yıl önce 2 grup arasında silahlı çatışmada çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Berkay İşlev’in babası Mehmet Zeki İşlev adalet talep ederek, “Ben ve eşim evlat acısının bir damla olsa dinmesini arzularken, gözümüzün önünde katiller bir bir tahliye edilerek pişkince sevinç naraları atmalarını izlemek zorunda bırakıldık. Tek bir arzumuz var. Arapsaçına dönen bu davayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz” dedi.

    "SANIKLAR TEKER TEKER TAHLİYE OLDU"

    Beyoğlu’ya bağlı Hacı Hüsrev Mahallesi’nde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında kız kaçırma tartışması başladı. Bu sırada, tatilden dönen ve tesadüfen araçla oradan geçen işlev ailesi çatışmanın ortasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev (16) ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı.

    Berkay’ın vücudunda 3 kurşun yarası tespit edildi. Berkay İşlev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 7 şüpheli tutuklandı ancak adli tıp, raporunda kimin kimi vurduğunu tespit edemediğini söyledi.  Dava 2018’in nisan ayında karara bağlandı ve 7 sanıktan 2’sine hapis cezası çıktı. Diğer sanıklar beraat etti. İstinaf mahkemesi kararı bozunca dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden yargılamada ise tutuklu sanıklardan ikisinden biri daha tahliye edildi.

    "BÖYLE ADALET Mİ OLUR?"

    Baba İşlev, olay gününe ve sonrasına ilişkin şunları söyledi; “29 Temmuz 2016’da tatilden evimize dönüyorduk. İki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldık. Aracın, arka tarafında 5 yaşında kızım ve eşim oturuyordu önde ise 37 yaşında yeğenim ve 16 yaşında oğlum Berkay oturuyordu. Etrafa şuursuzca ateş açan grup, aracımızı da hedef alarak Kalaşnikof ve tabancalarla taramaya başladılar. Oğlum Berkay 3 kurşunla hayatını kaybederken, aracı kullanan yeğenim Serkan da ağır yaralandı. Tarafı olmadığımız bir olayda tesadüfen geçerken canımız yandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı. Ama bir süre sonra ara duruşmalarda 6 kişi serbest bırakıldı. 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili cezaevinde sadece 18 yaşından küçük bir kişi kaldı. Böyle adalet olur mu?”

    "İTİRAF MEKTUBU OLMASINA RAĞMEN ŞAHISLAR SERBEST"

    Baba İşlev, tutuklanan kişilerin onlarca suçtan kayıtlarının olmasına rağmen serbest bırakıldıklarını ifade ederek, “Nisan 2018 de ilk karar alındı. 2 kişiye ceza verildi. Geri kalan tüm sanıklar beraat etti. Onlarca suçu olan bu şahıslar birden kendini dışarıda buldular. Serbest bırakılanların bir sürü suçtan sabıkası var. Ellerinde silah olduğunu görenler var? İtiraf mektupları var. Ama buna karşı bu suç makinalarını salıyorlar. 3 yıldır oğlunu öldüren bu kişi deyip, şimdi ise pardon bu değilmiş diyerek tahliye etti. Sonuç olarak, 2 ölü 6 yaralının olduğu, uzun namlulu silahlarda dahil 6 silahın ateşlendiği bir olayda 1 kişi hariç tüm sanıklar tahliye oldu” diye konuştu.

    "ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

    Çarşamba günü saat 11.30’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde görülecek duruşmaya çağrı yapan baba İşlev, “Ülkemizde artık peynir ekmek gibi insan öldürüyorlar. Bizim tek suçumuz oradan geçmekti, başka bir suçumuz yoktu. Ben ve eşim evlat acısının bir damla olsa dinmesini arzularken, gözümüzün önünde bir bir tahliye edilerek pişkince sevinç naraları atan katilleri izlemek zorunda bırakıldık. Artık adalete olan inancımızı yitirmek üzereyiz, artık umudumuzu kaybetmek üzereyiz. Tek bir arzumuz var, bu dosyayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz. Bu olaya artık bir müfettişin el atması gerek başka türlü olmayacak. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

     

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Devlet Bahçeli: Libya’ya asker göndermek beka meselesi
    SONRAKİ HABER

    Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!
    YAZARLAR
    Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dans, halay, müzik: Kalori

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hükümetin büyümesi kapsama alanı dışında

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Kanal İstanbul ve dar gelirliye 100 bin konut!..

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Cumhuriyet çocuklarını sevmedi

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İnfialin eşiğinde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    "Arapsaçına dönen Berkay İşlev davasına müfettiş atayın"
    "Arapsaçına dönen Berkay İşlev davasına müfettiş atayın"

    İstanbul Beyoğlu'nda çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybeden Berkay İşlev’in ailesi adalet talep ederek "Arapsaçına dönen bu davayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz” dedi.

    Ücretsiz olan diş tedavisine özel hastane 11 bin 600 TL'lik ücret çıkardı
    Ücretsiz olan diş tedavisine özel hastane 11 bin 600 TL'lik ücret çıkardı

    Denizli’de kamu kurumlarında ortodontik diş tedavisi yapılamadığı için özel hastaneye giden 15 yaşındaki Barış Kırgız’a estetik olmadığı yönündeki rapora rağmen 11 bin 600 TL ücret çıkarıldı.

    Festivalleri yasaklanan Adanalılar: Rakı yemek kültürümüzün bir parçası
    Festivalleri yasaklanan Adanalılar: Rakı yemek kültürümüzün bir parçası

    Yasaklanan Dünya Rakı Festivali’ne ilişkin Bakan Soylu’nun “Gelenek ve göreneklerimizle örtüşmüyor” sözlerine Adanalılar, “Rakı yüz yıllardır yemek kültürümüzün bir parçası" cevabını verdi.

    Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!
    Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!

    Maaşlarını alamadıkları için iş bırakan Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemleri sürerken ülkenin pek çok kentinde veliler ve eğitimciler tarafından basın açıklamaları düzenlendi.

    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek
    Ankara JİTEM davasındaki beraat kararına tepki: Mücadelemiz asla bitmeyecek

    Ankara JİTEM davasında verilen beraat kararına tepki gösteren Eren Baskın, "Asla bu mücadele bitmeyecek" dedi.

    Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor
    Tüm Bel-Sen'in Siirt Belediyesi sözleşmesi iptal edildi: Emekçinin hakkı gasbediliyor

    Tüm Bel-Sen ile Siirt Belediyesi arasındaki toplu sözleşmenin yürütmesi durduruldu. Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, mahkeme kararının emekçilerin haklarını gasbetme kararı olduğunu söyledi.

    Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosu'ndan geçti
    Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosu'ndan geçti

    ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı Senato'da kabul edildi. Trump, tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.

    Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor
    Hindistan’da ‘Vatandaşlık Yasası’na karşı protestolar sürüyor

    Hindistan’da Vatandaşlık Yasası’ndaki değişiklik ve üniversitesi öğrencilerine uygulanan polis şiddeti, 29 üniversitede protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    1 haftada en az 174 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti
    1 haftada en az 174 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti

    Medya ve Mülteci Hakları Derneği’nin başlattığı Medya Radar çalışmasının ilk haftasında mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 174 haber tespit edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu
    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la gerçekleştirdiğimiz söyleşinin yer aldığı Evrensel gazetesi, cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak Demirtaş'a verilmedi.

    İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı
    İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı

    Greenpeace Türkiye Ofisi’nde işten çıkarılan Kıymet Aram, “Adalet istiyorum” diyerek oturma eylemine başladı ve alacaklarının ödenmesini talep etti.

    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı
    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

    İzmir Çiğli'de DERİTEKS'in öncülüğünde başlatılan "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı.

    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş
    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş

    Hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı grev sürerken büyük yürüyüşlerin üçüncüsü başkent Paris'te başladı.

    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!
    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!

    Aydın Pamukören’de yapımı devam eden yeni JES'in ÇED halkın katılımı toplantısına yöre halkının "Her gün zehir solumak zorunda mıyız" tepkisi damga vurdu.

    GÜNCELLENDİ
    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı
    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını hafif iş kolu için 1940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu için 2331 TL olarak açıkladı.

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı
    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddet nedeniyle kurumlara başvurdu. Başvuran kadınların 720’si psikolojik, 422’si fiziksel, 392’si ekonomik, 321’i dijital, 198’i ise sosyal şiddete maruz bırakıldı.

    Statüsüz mülteciliğin inşası ve Eş Başkan Erdoğan
    Statüsüz mülteciliğin inşası ve Eş Başkan Erdoğan

    Ercüment Akdeniz yazdı: Kapitalist merkezler, mülteciliğin “statüsüz mültecilik” şeklinde inşasına karar verdi. Küresel Mülteciler Forumu bunu örerken, Türkiye “güvenli bölgelere” destek istedi.

    Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın
    Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın

    Gözaltındaki gazeteci Aziz Oruç'un serbest bırakılması çağrısıyla basın açıklaması yapan Diyarbakırlı gazeteciler, "Oruç'un gazeteciliğine tanığız" dediler.

    Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti
    Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti

    150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronların 3 yıllık sözleşme, yüzde 6 zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı perşembü günü kent meydanlarında eylem yapılacak.

    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz
    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz

    Malatya’da işçi duraklarında asgari ücreti konuştuğumuz işçiler, pazara gidip de poşeti doğru düzgün dolduramadıklarını belirterek "Alım gücünün yükselmesi için asgari ücret yükselmeli" dedi.

    HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak
    HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak

    HDP, Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasına gösterdi ve “Kayyum saldırganlığı HDP ile sınırlı kalmayacak” uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı
    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı

    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor

    Rekabet Kurumunun 93 milyon lira ceza kestiği Google, anlaşma sağlanamazsa Türkiye’de yeni çıkacak Android cihazlara, kendi uygulamaları için lisans vermeyeceğini duyurdu.

    İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?
    İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?

    Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde konuşan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanının neden kapalı olduğunu sordu: Birilerinin canını sıkacak ama umurumuzda değil. Biz 16 milyonu düşünmek zorundayız.