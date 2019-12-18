"Arapsaçına dönen Berkay İşlev davasına müfettiş atayın"

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Beyoğl’nda 3 yıl önce 2 grup arasında silahlı çatışmada çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Berkay İşlev’in babası Mehmet Zeki İşlev adalet talep ederek, “Ben ve eşim evlat acısının bir damla olsa dinmesini arzularken, gözümüzün önünde katiller bir bir tahliye edilerek pişkince sevinç naraları atmalarını izlemek zorunda bırakıldık. Tek bir arzumuz var. Arapsaçına dönen bu davayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz” dedi.

"SANIKLAR TEKER TEKER TAHLİYE OLDU"

Beyoğlu’ya bağlı Hacı Hüsrev Mahallesi’nde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında kız kaçırma tartışması başladı. Bu sırada, tatilden dönen ve tesadüfen araçla oradan geçen işlev ailesi çatışmanın ortasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev (16) ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı.

Berkay’ın vücudunda 3 kurşun yarası tespit edildi. Berkay İşlev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 7 şüpheli tutuklandı ancak adli tıp, raporunda kimin kimi vurduğunu tespit edemediğini söyledi. Dava 2018’in nisan ayında karara bağlandı ve 7 sanıktan 2’sine hapis cezası çıktı. Diğer sanıklar beraat etti. İstinaf mahkemesi kararı bozunca dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden yargılamada ise tutuklu sanıklardan ikisinden biri daha tahliye edildi.

"BÖYLE ADALET Mİ OLUR?"

Baba İşlev, olay gününe ve sonrasına ilişkin şunları söyledi; “29 Temmuz 2016’da tatilden evimize dönüyorduk. İki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldık. Aracın, arka tarafında 5 yaşında kızım ve eşim oturuyordu önde ise 37 yaşında yeğenim ve 16 yaşında oğlum Berkay oturuyordu. Etrafa şuursuzca ateş açan grup, aracımızı da hedef alarak Kalaşnikof ve tabancalarla taramaya başladılar. Oğlum Berkay 3 kurşunla hayatını kaybederken, aracı kullanan yeğenim Serkan da ağır yaralandı. Tarafı olmadığımız bir olayda tesadüfen geçerken canımız yandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı. Ama bir süre sonra ara duruşmalarda 6 kişi serbest bırakıldı. 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili cezaevinde sadece 18 yaşından küçük bir kişi kaldı. Böyle adalet olur mu?”

"İTİRAF MEKTUBU OLMASINA RAĞMEN ŞAHISLAR SERBEST"

Baba İşlev, tutuklanan kişilerin onlarca suçtan kayıtlarının olmasına rağmen serbest bırakıldıklarını ifade ederek, “Nisan 2018 de ilk karar alındı. 2 kişiye ceza verildi. Geri kalan tüm sanıklar beraat etti. Onlarca suçu olan bu şahıslar birden kendini dışarıda buldular. Serbest bırakılanların bir sürü suçtan sabıkası var. Ellerinde silah olduğunu görenler var? İtiraf mektupları var. Ama buna karşı bu suç makinalarını salıyorlar. 3 yıldır oğlunu öldüren bu kişi deyip, şimdi ise pardon bu değilmiş diyerek tahliye etti. Sonuç olarak, 2 ölü 6 yaralının olduğu, uzun namlulu silahlarda dahil 6 silahın ateşlendiği bir olayda 1 kişi hariç tüm sanıklar tahliye oldu” diye konuştu.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Çarşamba günü saat 11.30’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde görülecek duruşmaya çağrı yapan baba İşlev, “Ülkemizde artık peynir ekmek gibi insan öldürüyorlar. Bizim tek suçumuz oradan geçmekti, başka bir suçumuz yoktu. Ben ve eşim evlat acısının bir damla olsa dinmesini arzularken, gözümüzün önünde bir bir tahliye edilerek pişkince sevinç naraları atan katilleri izlemek zorunda bırakıldık. Artık adalete olan inancımızı yitirmek üzereyiz, artık umudumuzu kaybetmek üzereyiz. Tek bir arzumuz var, bu dosyayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz. Bu olaya artık bir müfettişin el atması gerek başka türlü olmayacak. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

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