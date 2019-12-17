Grevdeki Trelleborg işçileriyle dayanışma büyüyor

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan Gebze’deki Trelleborg işçilerinin grevi 8. günü geride bıraktı. Grev sürerken Petrol-İş Gebze Şubesine bağlı işyerlerinden temsilciler ve kitle örgütleri her gün grev çadırına ziyarette bulunuyor.

Grev başladığı günden sonra patronla herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade eden Trelleborg işçileri, “Grevimiz başladığı günden bugüne herhangi bir adım atılmadı. İşçiler açısından iyi, inançlı bir atmosfer var. Anlaşılan uzun soluklu bir mücadele bizleri bekliyor. Dayanışmaya gelinmesi bizler için çok önemli” dedi.

Metal işçilerinin sözleşmesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Trelleborg işçileri, “Metal işçileri nasıl ki bizleri destekledi, bizler de desteklemeliyiz. Çünkü birçok iş kolunda sözleşme var ve birbirini etkileyecek. Ne kadar ortak mücadele o kadar olumlu sonuç” dedi. Geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Trelleborg işçileri, “Şu an içinde olduğumuz mücadeleci atmosferi korumalıyız ve daha ileri taşımalıyız. Şimdi sendikamıza bağlı diğer fabrikalar da taslakları hazırladı, hazırlıyor. Birbirimizle ne kadar dayanışma içinde olacağız önemli olan da budur” dedi.

"ÖRGÜTLÜLÜĞÜ KORURSAK HEPİMİZ KAZANIRIZ"

Pazar günü taslak hazırlığı için toplandıklarını ifade eden Tekno Kauçuk işçileri de “Trelleborg işçilerinin kazanımı hepimizin kazanımı olacaktır. Aynı şekilde bizler de örnek sözleşmeler kazandıkça Trelleborg işçisinin eli güçlenir. Gerçek bir dayanışma elbette önce yan yana olmaktan geçer. Ama esas olarak herkes kendi fabrikasında iyi bir sözleşme imzalarsa diğer fabrikalara örnek ve dayanak olacaktır” dedi.

Yeni maddelerin sözleşme taslağına konulmasının önemli olduğunu da ifade eden işçiler, “3 ayda bir gıda fişi, devamlılık primi, gece çalışma farkı olacak. Patronun isteği doğrultusunda çalışılmayan günlerden hiçbir şekilde kesinti olmayacak, ikramiyeler ve maaşlar o ay kesintisiz ödenecek. Bu maddeler gibi daha çok var. Eğer arkasında durursak, örgütlülüğümüzü korursak hepimiz kazanırız” dedi.

Trelleborg işçilerinin grevinin ilk gününden itibaren maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını ifade eden Novares işçileri ise “Bizler de işçilerle görüşmelerimizle birlikte taslağımıza son şekli vereceğiz. Elbette sözleşmeyi işçiler lehine bitirmek üzere elimizden gelen tüm çabayı, tüm yöntemleri deneyeceğiz. Ciddi bir hazırlık sürecini bitiriyoruz, aynı ciddiyetle ortak bir mücadele dönemine adım atacağız” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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