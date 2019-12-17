Erdoğan: Petrolü beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye’deki mültecilerle ilgili Avrupa Birliği’nin taahhüt ettiği parasal yardımın ikinci diliminin halen gelmediğini söyleyerek, “Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok” dedi. Erdoğan ayrıca mülteci sorunun, mültecileri tekrar ülkelerine döndürmekle çözüleceğini iddia ederek, Suriye'deki petrolü beraber çıkarma ve elde edilecek parayla da konutlar yaprak mültecileri buraya yerleştirmeyi önerdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“AB'NİN BİZE VERDİĞİ BİR SÖZ VAR, İKİNCİ 3 MİLYAR AVRO İÇİN SES YOK”

“Mülteciler için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aşmıştır. AB’nin bize verdiği söz vardır. 3+3 milyar avro destek vereceğiz demişlerdir. Şu an itibariyle AB’den STK’lara gelen destek ancak 2 milyar avroya ulaşmış durumdadır. İkinci 3 milyar için herhangi bir ses yok. Bundan da tahsis edilen 450 milyon avro geldi geliyor diyorlar gelmiş değil. Parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok. Şu anda Afganistan'dan Yunanistan üzerinden gelip Avrupa'ya gidenler var. Onları tekrar Afganistan'a göndermek durumunda kalıyoruz.”

“GELİN O PETROLÜ BERABER ÇIKARALIM, MÜLTECİLERİ YAPTIĞIMIZ EVLERE YERLEŞTİRELİM”

“Bu tablo karşısında uluslararası toplumdan arzu ettiğimiz desteği göremeyince biz de başımızın çaresine bakmak zorunda kaldık. Fırat Kalkan ve Zeytin Dalı Harekâtları ile önce 4 bin kilometrelik alanı DEAŞ ve PKK teröründen temizledik. Soçi Mutabakatı ile İdlib'te yaklaşık 4 milyon insanı etkileyecek büyük bir trajedinin önüne geçtik. 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye sınırımızda 7 km genişliğinde-30 km derinliğinde bir alanı tüm terör unsurlarından arındırdık. Böylece 8 bin 200 kilometrekarelik bir bölge terör örgütlerinden kurtarılmış oldu. Ben de sesleniyorum; o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım.” (HABER MERKEZİ)

Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak

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