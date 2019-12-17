EMEP, Aydın Çine’de ilçe kongresini gerçekleştirdi

Maden ve tarım işçilerin yoğun yaşadığı Aydın Çine’de Emek Partisi Çine ilçe örgütü kongresini gerçekleştirdi.

CHP Çine ilçe başkanı Tayfun Şahin’in de katıldığı kongrede konuşan Emek Partisi Çine ilçe başkanı Mithat Kaya, “Emek Partisi Aydın’da koskoca bir santral yapımını durduran halkımızla birlikte olmuştur. Çine’de yapılacak çok işimiz var, topyekun bir mücadeleye hazırız” dedi.

Emek Partisi üyesi Tahsine Saran da “Emek Partisi, kurulduğundan bu yana Çine’de vardı. Partimiz gerek sendikalar, gerek muhtarlıklar gibi güçlerle omuz omuza vererek mücadeleyi yükseltecektir” dedi.

Divan başkanlığını Abdullah Saran’ın yaptığı kongre delege ve katılan kurum temsilcilerinin konuşmalarıyla son buldu. (Aydın/EVRENSEL)