Kantin ve otoparkları özelleştiren Cerrahpaşa Rektörlüğü taşeron işçi alacak

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğü sosyal tesis, kantin ve otoparkların özelleştirilmesinin ardından işten atılan işçilerin yerine taşeron işçi almaya hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı kantin ve otoparkları 1 Ocak 2020 tarihinde işletmeye başlatılmak üzere ihaleye çıkarması sonucu söz konusu kantin ve otoparklarda İstanbul Üniversitesi sosyal tesislerine bağlı görünen ve maaşlarını sosyal tesisten alan kantin ve otoparkta görevli işçiler işten atıldı. Rektörlük işten attığı işçilerin yerine ise taşeron işçi almaya hazırlanıyor.

Tez-Koop İş'te örgütlü olan işçiler, kantinde sticker çalışması yaparken özel güvenlikler tarafından engellenmek ve kameraya alınmak istendi. Bir işçinin kayıt altına aldığı görüntülerde özel güvenliklerin işçileri tutanak tutmakla tehdit ettiği görüldü.

İşçiler özelleştirme ve işten atmalara karşı 20 Aralık Cuma günü saat 11.00'de Beyazıt Kampüsü önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da özelleştirme ve işten atmalara karşı eylem