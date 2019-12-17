17 Aralık 2019 14:13
Van'da Ceren Özdemir eylemine polis engeli
Ceren Özdemir'in katledilmesinin ardından kadın cinayetlerine karşı eylem yapmak isteyen HDP'liler polis tarafından engellendi.
Ceren Özdemir | Fotoğraf: DHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü, kadına yönelik şiddeti ve Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi olan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç’un Van T Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilmesini protesto etmek için Feqiyê Teyran Parkı'nda açıklama yapmak istedi.
HDP'lilerin parkta toplanmasına engel olan polis, valiliğin 3 yıllı aşkın süredir tekrarladığı “eylem ve etkinlik yasak” kararını gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermedi. Açıklamaya izin verilmemesi üzerine HDP’liler, tepkilerini parti il binasına yürüyerek gösterdi. (Van/MA)
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