AKP Kadın Kolları Genel Başkanından TBMM'deki #LasTesis eylemine dair: Ayıp ettiler

AKP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP'li kadın milletvekillerinin TBMM'de yaptıkları Las Tesis eylemi hakkında konuştu. İskenderoğlu, "CHP milletvekilleri ayıp etti" dedi.

Jülide İskenderoğlu, AA muhabirine verdiği röportajda CHP'li kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda yaptığı "Las Tesis" eylemine dair "CHP'li milletvekilleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak isterken bir ayıba imza attı" ifadelerini kullandı. İskenderoğlu, "Terör, çocuk istismarı kısacası toplumun huzurunu bozan her olay siyaset üstü meseleyse kadına yönelik şiddet de aynıdır. Keşke devleti, bakanlıklarımızı ve diğer kurumlarımızı 'katil' olarak niteleyen ifadeler yerine hep beraber ortak bir çalışmaya imza atsaydık" dedi.

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AKP Milletvekili İskenderoğlu, Gazi Meclisin ruhuna yakışmayan bir dille hareket edildiğini öne sürerek "Bu tarz ifadelerin, eylemlerin hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyiz. Kendilerini sağduyulu ve toplumumuzu birleştiren ifadeler kullanmaya davet ediyoruz. AK Parti olarak kadına yönelik şiddetin engellemesine ilişkin çeşitli çalışmalar yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, her platformda kadına yönelik şiddetin Türkiye'den silinmesi için çalışıyor" iddialarında bulundu.

İskenderoğlu bu iddiaları, İzmir’deki Las Tesis protestosuna katılan kadınlara yönelik polis operasyonunu akıllara getirdi. İskenderoğlu'nun öne sürdüğünün aksine, dans ettikleri ve taleplerini dile getirdikleri için yaklaşık 25 kadın hakkında ifadeye çağrılma kararı çıkarıldı, kadınlardan 9’u evlerinden alınarak emniyete götürüldü.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMAÇLI ÖNERGE AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ

İskenderoğlu'nun dillendirdiği bu iddiaların aksine, 8 Ocak 2019 tarihinde, “Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik gerçek rakamların açığa çıkarılması, cinayetlerin ve erkek şiddetinin sona erdirilmesi için etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması” amacıyla verilen önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi. 2018 yılında 440, 2019’un Kasım ayına kadar 422 olmak üzere 2 yılda 862 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Hükümet dahil tüm siyasi partiler kadın cinayetlerine karşı çıktığını açıkladı, ancak önerge reddedildi.

HDP, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve kadın yoksulluğunun araştırılması konusunda 50 araştırma önergesi verdi, bu önergelerin 9’u Genel Kurul’da görüşülerek reddedildi.

İSKENDEROĞLU "EN ÇOK KADIN MİLLETVEKİLİNE SAHİBİZ" DEDİ ANCAK EN YÜKSEK YÜZDE HDP'DE

İskenderoğlu, konuşmasının devamında "Kadına verilen önemi ifade etmek adına en çok kadın milletvekiline sahip partiyiz" ifadelerini kullandı. Ancak İskenderoğlu'nun söylediğinin aksine, AKP her ne kadar en çok sayıda kadın milletvekiline sahip olsa da parti grubundaki toplam milletvekili sayısına oranla en çok kadın milletvekili bulunduran parti HDP.

En son 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili seçimleri sonuçlarına göre, AKP'nin seçilen 295 milletvekilinden 52'si, yani %17,6'sı kadın iken HDP'nin 67 milletvekilinin 25'i, yani %37,3'ü kadın. AKP kadın. (HABER MERKEZİ)

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