Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam
Yıllık enflasyon oranı yüzde 2,97 olan Meksika'da hükümet asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağını açıkladı.
Fotoğraf: industriall-union.org'dan alınmıştır.
Meksika'da Çalışma Bakanlığı ülke genelinde günlük asgari ücretin 102,68 pesodan, 123,22 pesoya çıkarıldığını bildirdi.
Yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında olduğu ülkede asgari ücrete yapılan yüzde 20 zam işçi ücretleri açısından ciddi oranda iyileşmeye işaret ediyor.
Yapılan yeni düzenlemeyle günlük asgari ücret 6,5 dolara çıkmış oldu. Bakanlık, günlük asgari ücretin gelecek yılda yüzde 50 artışla 9,75 dolara çıkarılacağını iddia etti.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede yıllar içinde asgari ücretin alım gücünün düştüğüne dikkati çekerek, “Daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunun farkındayım, maalesef bu konuda geride kaldık” ifadelerini kullandı.
Meksika, düşük iş gücü maliyetlerinin imalat sektöründe yarattığı uluslararası avantajla, ABD'deki fabrika üretiminin ülkeye kaydırılmasını teşvik etmek üzere işçi ücretlerini bilerek düşük tuttuğu eleştirilerine maruz kalmıştı. (Meksiko/AA)