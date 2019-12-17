Medeni Yıldırım davası: Komutanlar hakkındaki suç duyurusuna 'yetkisizlik' kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi olayında ateş emri verdiği belirtilen iki karakol komutanı hakkındaki suç duyurusuna 'yetkisizlik' kararı verirken, mahkemenin ikinci kez talep ettiği rapor ise İstanbul ATK'den gelmedi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde 2013’te yapılan kalekol protestosunda askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Medeni Yıldırım’ı “kasten öldürmekten” yargılanan asker Adem Çifti hakkında Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 8'inci duruşması görüldü.

Duruşmaya Yıldırım'ın annesi Fahriye, ağabeyi Mehmet Yıldırım ve avukatları Mehmet Emin Aktar, Raci Bilici ve Zeynep Işık katılırken, sanık Çiftçi ve avukatı katılmadı. Duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve gazeteciler izledi.

ATK RAPOR HAZIRLAMADI

Duruşmada, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı gerekçesi arasında bulunan ve mahkemenin bir önceki celsede hazırlanması yönünde karar aldığı bilirkişi raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanmadığı görüldü. Mahkeme, 16 Mayıs’ta müzakere yazdığı İstanbul ATK ile TÜBİTAK ve TRT'ye, rapor hazırlamaları için iki celse arasında müzakere yazdığı ortaya çıktı. Yazılan müzakereye rağmen hiçbir kurum tarafından bilirkişi raporunun hazırlanmadığı belirtildi.

SAVCIDAN SUÇ DUYURUSUNA YETKİSİZLİK

Soruşturmanın tamamlanmasından sonra avukatların, karakolda ateş emri veren görevli iki karakol komutanı hakkında bulundukları suç duyurusunun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verilerek Lice Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği mahkeme tarafından aktarıldı.

"7 YILDIR ADALET BEKLİYORUM"

Duruşmada söz alan Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım, oğlunun öldürülmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, “7 yıldır adalet bekliyorum. Artık bir an önce karar verilmesi, faillerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANMALI"

Yıldırım ailesi avukatı Mehmet Emin Aktar ise İstinaf ilamı doğrultusunda bilirkişi raporunun hazırlanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, İstanbul ATK, TÜBİTAK ve TRT'ye yazılan müzakereye verilecek cevabın beklenmesine karar vererek, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi. (Diyarbakır/MA)

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