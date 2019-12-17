17 Aralık 2019 12:18

AKP'li başkan kendisini desteklemeyen 7 çalışanı boş odaya sürdü

Adana’nın Tufanbeyli Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Remzi Ergü, seçimde kendisini desteklemeyen 7 çalışanı görevden alarak boş bir odaya sürdü. 

Tufanbeyli Belediyesi çalışanı 6 kişi boş odada oturuyor

Fotoğraf: MA

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    Adana’nın Tufanbeyli ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı avukat Remzi Ergü’nün yerel seçimlerde kendisini desteklemeyen 7 personele hiçbir iş vermediği ortaya çıktı. Cumhuriyet’in haberine göre, bütün gün boş bir odada bekletilen personelin belediyenin çaycısı tarafından denetlediği kaydedildi. 

     

    Çalışmadan oturan belediye emekçileri herkesin kendilerine vebalı gibi davrandığını, giriş-çıkış saatlerini not alan çaycının kendilerine çay dahi vermediğini belirtti.

    MA'nın haberine göre 2012 yılından beri belediyede memur olarak çalışan Ziraat mühendisi A. A., belediye başkanının kendilerine memlekette ekmek yedirmek istemediğini söyledi. Çok zor günler geçirdiğini belirten A.A., “Annemi ve teyzemi kaybettim. İzin sonrası belediyeye döndüğümde ise sistemlere giriş şifrelerimin iptal ettiklerini öğrendim. Daha sonra ise görevden alındığım tebliğ edildi. Aşağıdaki boş odaya geçmem istendi. İlk başta siyasi hırs geçer bu süreç dedik. Ancak aylar geçti süreç bitmedi. İki çocuğum var. Sürekli ne olacak endişe içerisinde yaşıyorum” dedi. 

    Telefonla ulaşılan bir belediye yetkilisi, “Seçim sonrası belediye başkanı ‘seçimde benim için yeterince bayrak sallamayan bu belediye giremeyecek’ demişti. Dediğini yaptı” diye konuştu. 

    Belediye Başkanı Ergü ise, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve yıpratılmaya çalışıldığını savundu. (HABER MERKEZİ)

     

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