Nepal'den Türkiye'ye gelen kadın kayıtsız şekilde çalıştırıldı, işkenceye maruz kaldı

Dört ay önce çalışmak için Nepal’den Türkiye’ye gelen Sonam Karmu Hyolmo adlı kadın, çalıştığı evde işkenceye uğradığını anlattı. Sonam Karmu Hyolmo, yanında çalıştığı insanlar tarafından defalarca dövüldüğünü, aç bırakıldığını, ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini, telefonuna ve pasaportuna el konulduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberinde, Nepal’de bulunan bir firma aracılığıyla çocuk bakıcılığı yapmak için Ankara’ya gelen Sonam Karmu Hyolmo adlı kadının çalıştığı evde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı belirtildi. Parası verilmeyen, telefonuna ve pasaportuna el konan Sonam, yaşadıklarını anlatan bir video çekerek yardım istedi.

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Sonam, Ankara Kurtuluş’ta bulunan Ecen Kız Öğrenci Yurdu’nun sahibi Yaşan Durmaz’ın kızı Gözde Durmaz Ayanoğlu’nun çocuğuna bakmak üzere, Home Assist adlı şirket aracılığı ile Ağustos 2019'da Türkiye'ye geldi. Sonam, çocuk bakıcılığı için anlaşma yapmış olmasına rağmen daha sonra yurda ve yurdun sahibi Yaşan Durmaz’ın evine de götürüldü, kendisine buralarda temizlik yaptırıldı.

Sonam, çektiği videoda sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalıştırıldığını, Nepal’den geldiği günden beri tek bir gün huzur içinde yemek yemediğini ve uyumadığını söylüyor.

Acil yardım çağrısı!!



18 yaşında Nepalli genç kız Sonam Karmu Hyolmo, bakıcılık için geldiği Ankara’da patronları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz bırakılıyor. Pasaport ve telefonuna patronları tarafından el koyulan Sona’nın ailesi ile görüşmesine izin verilmiyor. pic.twitter.com/jXNnvwbtg2 — Hasan Sarıtaş (@HasanSaaritas) December 15, 2019

Yanında çalıştığı Gözde Durmaz tarafından defalarca dövüldüğünü anlatan Sonam, videonun sonunda ise “Tüm işinizi yaparım ama sadece ailemle konuşmama izin verin hepsi bu. Lütfen bana yardım edin, onların evinde kalmak istemiyorum” diyor.

Sona ailesine fakir ailesini geçindirebilmek için ağustos 2019’da Nepal’de bulunan bir firma aracılığıyla Ankara Ecen Kız Öğrenci Yurdu sahibi Yaşan Durmaz’ın kızı Gözde (soyadı değişmiş)’nin çocuğuna bakmak üzere Ankara’ya geldiğini++ pic.twitter.com/uTHJaWziOg — Hasan Sarıtaş (@HasanSaaritas) December 15, 2019

Videoları Twitter'dan paylaşan Gazeteci Hasan Sarıtaş, Sonam’ın emniyet ekiplerince koruma altına alındığını, pasaportu ve telefonunun kendisine verildiğini belirtti. Sarıtaş, Sonam'ın şikayetçi olduğunu ve kadın derneklerinin de hukuki destek vermek için olaya müdahil olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)

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