CHP’li Candan Yüceer, mültecilere sınırda işkenceyi Meclis gündemine taşıdı

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Dünya Göçmenler Günü öncesinde Yunanistan’dan Türkiye’ye işkence edilerek geri gönderilen göçmen ve sığınmacıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Meclis’te soru önergesi veren Yüceer, Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderilen sığınmacıların Yunanistan kolluk güçlerinden işkence ve kötü muamele gördüklerine yönelik iddialara dikkat çekti.

Türkiye’den Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a geçen göçmenlerin, kamplarda aç ve susuz bırakıldıklarına, şok cihazı, plastik mermi ve copla darbedildikleri, falakaya yatırıldıkları, para ve elektronik cihazlarına el konulduğu yönündeki haberleri hatırlatan Yüceer, bu durumun Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşme’nin ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Yüceer, 2019 yılının başından bu yana Yunanistan’dan geri gönderilen göçmenlerden kaçının işkence ve kötü muamele gördüğünün tespit edildiğinin açıklanmasını talep etti. Konuyla ilgili Yunan makamlarının resmi olarak bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin açıklanmasını isteyen Yüceer, Soylu’ya “İşkence ve kötü muamele iddiaları ve tespitlerle ilgili Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği’nin ilgili kurumları nezdinde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

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