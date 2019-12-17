TBMM’ye verilen soru önergelerinin 11 bin 663’üne yanıt verilmedi

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, TBMM’ye verilen soru önergeleri ve ilgili kurumlardan gelen yanıtlarla ilgili istatistik verileri açıkladı. Binlerce soru önergesinin yanıtlanmamasına tepki gösteren Yılmazkaya; “Meclisin denetim sistemi çöktü. Bakanlar millet meclisiyle alay ediyor” dedi.

Yılmazkaya’nın toparladığı verilere göre, 27. yasama dönemi içerisinde 5 Aralık’a kadar tbmm’ye Cumhurbaşkanlığı ve 16 bakanlık tarafından yanıtlanması istemiyle toplamda 21 bin 504 soru önergesi verildi. Bu önergelerin bin 700’ü süresi içerisinde yanıtlandı. 7 bin 658 soru önergesi süresi geçtikten sonra yanıtlanırken yanıtsız kalan soru önergelerinin sayısı ise 11 bin 336 oldu.

Tablo: TBMM

Bayram Yılmazkaya, bakanların karnelerini açıklayarak; “Milletvekilleri bulundukları illerindeki vatandaşların sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm üretmek adına ilgili bakanlıklara yazılı soru önergesi vererek konuyla ilgili bir çözüm bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte dışardan atanan bakanların meclisten ve siyasetten kopuk olması yüzünden yazılı soru önergelerine cevap verme oranları çok düştü” dedi.

Sağlık Bakanına 27. dönemde cevaplaması için milletvekilleri tarafından bin 493 soru önergesi verildiğini, Sağlık Bakanının sadece 14 soru önergesine süresi içinde cevap verdiğini hatırlatan Yılmazkaya; “Sağlık Bakanlığının ve diğer bakanların milletvekillerinin soru önergelerine cevap vermemesi ciddiyetsiz ve disiplinsiz bir harekettir” dedi. (HABER MERKEZİ)