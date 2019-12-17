Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 50 kişilik programına 1 milyon 163 bin TL!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 50 kişinin katıldığı programa toplam 1 milyon 163 bin TL harcadı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı “ALLY for Future 2019” etkinliği için 25 Kasım tarihinde ihale yapıldı. Organizasyon ihalesi Global Turizm Şirketi’ne verildi.

13 Aralık tarihinde başlayan ve 20 Aralık’ta sona erecek olan programa 37 ülkeden 50 Müslüman kadının katıldığı belirtiliyor.

Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen programın açılışına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile kızları da katıldı. Programda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi’nin Kurucu Başkanı ünvanıyla Esra Albayrak ile KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da hazır bulundu.

2017’DE İKİ BUÇUK MİLYON TL

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2017 yılında da ALLY for Future/Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı organizasyon işini de toplam 2 milyon 494 bin TL bedelle özel sektöre yaptırdı. İhale yine pazarlık usulü ile Atak Seyahat Acentası’na verildi. Acenta ihaleye tek istekli olarak katıldı. (HABER MERKEZİ)