Kızıltepe Belediyesine atanan kayyum, belediyenin futbol takımına desteği kesti

Ömer AKIN

Kızıltepe Belediyesi’ne atanan kayyum, Kızıltepe Belediyespor Kulübü’ne yapılan tüm maddi desteği kesti. Kayyum, kulüp yönetimini 'PKK’li', oyuncuları ise 'PKK’nin dağ kadroları oynuyor' diye suçladı.

Mardin’in Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, belediyeden Amatör 1'inci Lig'de mücadele eden Kızıltepe Belediyespor'a yapılan tüm maddi desteği kesti. Kayyum, 2010 yılında kurulan ve bugüne kadar belediye tarafından desteklenen takıma yönelik maddi desteğin kesilmesine gerekçe olarak önceki yönetim ve oyuncuları gösterdi. Belediyeye 2016 yılında kayyum atanmasının ardından yönetimi lağvedilen futbol takımı belediye bünyesinde tutulmaya devam edildi.

31 Mart seçimleri sonrasında takımın yönetimi ve oyuncu kadrosu yeniden oluşturuldu. Ancak yapılan son kayyum ataması sonrası kulüp yönetiminin ve kadronun değişmesi yönünde takıma baskı yapıldığı, kabul edilmemesi üzerine de maddi desteğin kesildiği öğrenildi.

Kızıltepe Belediyespor Kulüp Başkanı Metin Aslan, kayyum atamasıyla takım yönetiminin dağıtıldığını belirtti. Belediyeden her yıl takıma 50 bin TL maddi destek sunularak ilçede gençlerin spora teşvik edilmesine katkı sunulduğunu dile getiren Aslan, "Spora kapitalist modernite anlamında bakmıyoruz. Amacımız sporda güzel bir ahlakla hem toplumu hem de sporu tanıtmaktır” dedi.

"PKK'NİN DAĞ KADROLARI OYNUYOR" DİYE SUÇLADI

Oluşturdukları yeni yönetimle birlikte kulübün toparlandığını ifade eden Aslan, “Kayyum atandıktan sonra kulübümüz tecrit altına alındı. Kayyum kulübümüzün yönetiminin 'PKK’li' olduğunu söyleyerek, bütün maddi destekleri kesti" diye belirtti.

Fotoğraf: MA

Kayyumun 'Kulüpte PKK’nin dağ kadroları oynuyor' diyerek aynı zamanda oyuncuları da suçladığını aktaran Aslan, takım yönetiminin de benzer şekilde suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, desteğin de bu nedenle kesildiğini ifade etti. Aslan, öyle ki kulübün bütün oyuncularının kimlik numaraları üzerinde güvenlik sorgulaması yapıldığını söyledi.

ANTRENÖRLER GERİ ALINDI

Futbol ve voleybol branşlarında spor faaliyetleri yaptıklarını dile getiren Aslan, ancak kayyum ataması sonrası belediye tarafından görevlendirilen 2 antrenörlerinin de geri çekildiğini, birinin taziye evine diğerinin de kütüphaneye işçi olarak gönderildiğini paylaştı.

Yine kulübe tahsis edilen servis aracının da geri alındığını söyleyen Aslan, takımın isminin de hedefe konulduğunu ve belediye tarafından alınmak istendiğini kaydederek, "Kayyum isim hakkımızı elimizden almak için bizi mahkemeye verdi. Büyük ihtimalle şuan çalışmak için kullandığımız yeri de yakında bizden alacaklar" diye konuştu.

LİGİNDE LİDER

Amatör 1’inci Lig kümesinde birinci sırada olduklarını belirten Aslan, “Eğer Amatör Lig’de böyle bitirirsek, Bal Ligine çıkacağız. U14’te ise Mardin bölge şampiyonu olduk. Voleybol takımımızda 2’nci ligde lider. Çıktığı 12 müsabakadan 12 galibiyetle sahadan ayrıldı” diye belirtti. (MA)

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