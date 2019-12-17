Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 33 puana ulaşan Sivasspor, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi.
Fotoğraf: Serhat Zafer/AA
Süper Lig'de 15'inci hafta maçları tamamlandı. Sivasspor, Sivas'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Sivas ekibi yarışta ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.
SÜPER LİG'DE 15'İNCİ HAFTANIN SONUÇLARI
Alanyaspor 0-0 Antalyaspor
Rizespor 0-3 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 3-1 Göztepe
Galatasaray 2-2 Ankaragücü
Gaziantep 3-0 Kayserispor
Sivasspor 3-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 0-2 Yeni Malatya
Başakşehir 1-1 Konyaspor
Trabzonspor 1-2 Denizlispor
LİDER SİVASSPOR, İKİNCİ İLE OLAN PUAN FARKINI 6'YA YÜKSELTTİ
Fenerbahçe'yi Sivas'ta 3-1 mağlup eden Sivasspor, liderlik yarışındaki rakiplerinin hepsinin puan kaybetmesiyle ikinci ile olan puan farkını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkaran Sivas ekibi, ligin ilk yarısını lider olarak bitirmeyi garantiledi. Sivasspor, ligin ilk yarısının son iki haftasında sırasıyla deplasmanda Gençlerbirliği ile ve Sivas'ta Göztepe ile karşılaşacak.
Sivas ekibi, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.
"4 BÜYÜKLER" VE BAŞAKŞEHİR PUAN KAYBETTİ
Ligde liderin en yakın takipçileri olan Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hiçbiri haftayı 3 puanla kapatamadı.
Başakşehir, Konyaspor'u ağırladığı maçta 26'ncı dakikada Ponck ile öne geçti ancak 63'te Konyaspor Milosevic ile beraberliği yakaladı. Başakşehir bu beraberlikle puanını 27'ye yükseltti ve haftayı averajla ikinci sırada kapattı. Konyaspor ise 15 puana yükselerek 15'inci sırada yer aldı.
Trabzonspor, Denizlispor'u ağırladığı maçta ilk golü bularak öne geçmesine rağmen Rodallega'nın iki golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu mağlubiyetle 26 puanda kalan Trabzonspor, haftayı 4'üncü sırada kapattı. Denizlispor ise 21 puana yükselerek 9'uncu sırada yer aldı.
Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta son anlara kadar topa sahip olan taraf oldu ancak gol yollarındaki etkisizliği pahalıya patladı. Malatya ekibi, biri penaltıdan olmak üzere bulduğu 2 golle puanını 23'e yükseltti ve 7'nci sırada yer aldı. Beşiktaş ise rakiplerinin puan kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı teperek 27 puanda kaldı, Başakşehir'in ardından averajla 3'üncü sıraya yerleşti.
Galatasaray, ligde son sırada yer alan Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada 2-0 öne geçti ancak rakibinin 72'de 10 kişi kalmasına rağmen 88'inci dakikadan sonra yediği gollerle sahada 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu beraberlikle puanını 24'e yükselterek haftayı 6'ncı sırada kapattı. Lig sonuncusu Ankaragücü ise 10 puana yükseldi.
SÜPER LİG'DE 15. HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|10
|3
|2
|32
|14
|18
|33
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|15
|7
|6
|2
|23
|15
|8
|27
|3.
|BEŞİKTAŞ
|15
|8
|3
|4
|22
|18
|4
|27
|4.
|TRABZONSPOR
|15
|7
|5
|3
|28
|17
|11
|26
|5.
|FENERBAHÇE
|15
|7
|4
|4
|29
|19
|10
|25
|6.
|GALATASARAY
|15
|6
|6
|3
|17
|13
|4
|24
|7.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|15
|6
|5
|4
|31
|19
|12
|23
|8.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|6
|5
|4
|24
|14
|10
|23
|9.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15
|6
|3
|6
|16
|16
|0
|21
|10.
|GÖZTEPE
|15
|5
|5
|5
|17
|18
|-1
|20
|11.
|GAZİANTEP FK
|15
|5
|5
|5
|21
|24
|-3
|20
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|5
|6
|25
|26
|-1
|17
|13.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|5
|2
|8
|14
|25
|-11
|17
|14.
|KASIMPAŞA
|15
|4
|3
|8
|22
|25
|-3
|15
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15
|3
|6
|6
|14
|21
|-7
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|15
|3
|4
|8
|13
|26
|-13
|13
|17.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|15
|2
|4
|9
|13
|32
|-19
|10
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|2
|4
|9
|11
|30
|-19
|10
SÜPER LİG'DE 16'NCI HAFTANIN PROGRAMI
20 ARALIK CUMA
20.30 Antalyaspor - Ankaragücü
21 ARALIK CUMARTESİ
15.00 Yeni Malatya - Rizespor
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep
20.00 Göztepe - Galatasaray
22 ARALIK PAZAR
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
16.30 Kayserispor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
23 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Denizlispor - Alanyaspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
(SPOR SERVİSİ)