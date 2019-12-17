Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan

Süper Lig'de 15'inci hafta maçları tamamlandı. Sivasspor, Sivas'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Sivas ekibi yarışta ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

SÜPER LİG'DE 15'İNCİ HAFTANIN SONUÇLARI

Alanyaspor 0-0 Antalyaspor

Rizespor 0-3 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 3-1 Göztepe

Galatasaray 2-2 Ankaragücü

Gaziantep 3-0 Kayserispor

Sivasspor 3-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-2 Yeni Malatya

Başakşehir 1-1 Konyaspor

Trabzonspor 1-2 Denizlispor

LİDER SİVASSPOR, İKİNCİ İLE OLAN PUAN FARKINI 6'YA YÜKSELTTİ

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Fenerbahçe'yi Sivas'ta 3-1 mağlup eden Sivasspor, liderlik yarışındaki rakiplerinin hepsinin puan kaybetmesiyle ikinci ile olan puan farkını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkaran Sivas ekibi, ligin ilk yarısını lider olarak bitirmeyi garantiledi. Sivasspor, ligin ilk yarısının son iki haftasında sırasıyla deplasmanda Gençlerbirliği ile ve Sivas'ta Göztepe ile karşılaşacak.

Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas ekibi, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.

"4 BÜYÜKLER" VE BAŞAKŞEHİR PUAN KAYBETTİ

Ligde liderin en yakın takipçileri olan Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hiçbiri haftayı 3 puanla kapatamadı.

Başakşehir, Konyaspor'u ağırladığı maçta 26'ncı dakikada Ponck ile öne geçti ancak 63'te Konyaspor Milosevic ile beraberliği yakaladı. Başakşehir bu beraberlikle puanını 27'ye yükseltti ve haftayı averajla ikinci sırada kapattı. Konyaspor ise 15 puana yükselerek 15'inci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Trabzonspor, Denizlispor'u ağırladığı maçta ilk golü bularak öne geçmesine rağmen Rodallega'nın iki golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu mağlubiyetle 26 puanda kalan Trabzonspor, haftayı 4'üncü sırada kapattı. Denizlispor ise 21 puana yükselerek 9'uncu sırada yer aldı.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta son anlara kadar topa sahip olan taraf oldu ancak gol yollarındaki etkisizliği pahalıya patladı. Malatya ekibi, biri penaltıdan olmak üzere bulduğu 2 golle puanını 23'e yükseltti ve 7'nci sırada yer aldı. Beşiktaş ise rakiplerinin puan kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı teperek 27 puanda kaldı, Başakşehir'in ardından averajla 3'üncü sıraya yerleşti.

Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

Galatasaray, ligde son sırada yer alan Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada 2-0 öne geçti ancak rakibinin 72'de 10 kişi kalmasına rağmen 88'inci dakikadan sonra yediği gollerle sahada 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu beraberlikle puanını 24'e yükselterek haftayı 6'ncı sırada kapattı. Lig sonuncusu Ankaragücü ise 10 puana yükseldi.

Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

SÜPER LİG'DE 15. HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 10 3 2 32 14 18 33 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 7 6 2 23 15 8 27 3. BEŞİKTAŞ 15 8 3 4 22 18 4 27 4. TRABZONSPOR 15 7 5 3 28 17 11 26 5. FENERBAHÇE 15 7 4 4 29 19 10 25 6. GALATASARAY 15 6 6 3 17 13 4 24 7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 15 6 5 4 31 19 12 23 8. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 6 5 4 24 14 10 23 9. YUKATEL DENİZLİSPOR 15 6 3 6 16 16 0 21 10. GÖZTEPE 15 5 5 5 17 18 -1 20 11. GAZİANTEP FK 15 5 5 5 21 24 -3 20 12. GENÇLERBİRLİĞİ 15 4 5 6 25 26 -1 17 13. ÇAYKUR RİZESPOR 15 5 2 8 14 25 -11 17 14. KASIMPAŞA 15 4 3 8 22 25 -3 15 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 3 6 6 14 21 -7 15 16. ANTALYASPOR 15 3 4 8 13 26 -13 13 17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 15 2 4 9 13 32 -19 10 18. MKE ANKARAGÜCÜ 15 2 4 9 11 30 -19 10



SÜPER LİG'DE 16'NCI HAFTANIN PROGRAMI

20 ARALIK CUMA

20.30 Antalyaspor - Ankaragücü

21 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Yeni Malatya - Rizespor

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep

20.00 Göztepe - Galatasaray

22 ARALIK PAZAR

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor

16.30 Kayserispor - Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

23 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Denizlispor - Alanyaspor

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

(SPOR SERVİSİ)

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