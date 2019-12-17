Saraya’a ödenek dayanmıyor: 11 ayda 3,2 milyar lira harcadı

2 milyar 818 milyon lira başlangıç ödeneği ile 2019’a başlayan Cumhurbaşkanlığının ödenek toplamı yıl içinde yapılan ödenek aktarmaları ile 4 milyar 37 milyon lira oldu. Kasım ayı sonunda da bu tutarın 3 milyar 254 milyon lirası harcandı.

GÜVENLİK HARCAMALARI

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; Yıl boyunca sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle harcamaları artan Milli Savunma Bakanlığı’na da ödeneği yetmedi. Bakanlığın, 46,6 milyarlık ödeneği yaklaşık 10 milyarlık aktarma ile 56,2 milyar TL’ye çıktı, 11 ayda 42,4 milyar TL’lik de harcama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı da ödeneği yıl içinde yetmeyen kurumlardan oldu. 8,5 milyar TL’lik ödeneği 11,8 milyar TL’ye çıkartıldı, bundan 11,1 milyar liralık harcama yapıldı.

ÇEVRE İLE ULAŞTIRMADAN REKOR

Oransal artış dikkate alındığında ödeneği yıl içinde en çok artan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Yıla 2,5 milyarlık ödenekle başlayan bakanlığa yaklaşık 5 milyarlık ek ödenek aktarıldı. 11 aylık harcama tutarı ise 6,5 milyara ulaştı. Kamu Özel İşbirliği projeleri nedeniyle bütçesinin ‘hane halkına transferler’ kaleminden müteahhitlere büyük ödemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yıllık ödeneği yaklaşık 20 milyar TL arttırıldı. 27,7 milyarlık ödeneği, 47i5 milyara çıkartılan Bakanlık, bu tutarın 37,8 milyarını harcadı. (HABER MERKEZİ)