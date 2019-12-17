17 Aralık 2019 10:34
Ankara'da "FETÖ" operasyonunda 171 kişi gözaltına alındı
Ankara'da "FETÖ" soruşturması kapsamında 171 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik "FETÖ" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından operasyon yapıldı.
Ankara genelinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 171 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)
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