17 Aralık 2019 10:18

Diyarbakır'da görülecek 7 gazetecinin davasında karar bekleniyor

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i sosyal medya hesaplarında paylaştıkları haber linkiyle hedef gösterdikleri gerekçesiyle yargılanan 7 gazetecinin davasında karar bekleniyor.

Fotoğraf: MA

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    Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları haber linkiyle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i hedef gösterdikleri gerekçesiyle yargılanan 7'si gazetecinin bir kişinin davasında karar bekleniyor.

    Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA), Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı dönemine ilişkin "Kuşatmanın adı 'Bayrak 12', başındaki isim Musa Çitil" başlığıyla yayınlandığı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle gazeteciler Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Çağdaş Kaplan, Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ile Selim Gönenç hakkında açılan davanın 5’inci duruşması, yarın Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Yarınki duruşmada mahkeme heyetinin davayı karara bağlaması bekleniyor. 

    SAVCI CEZA İSTEMİŞTİ

    Önceki duruşmada davaya ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, gazetecilerin haber paylaşımıyla, Çitil'in birtakım bilgileri ve fotoğrafını paylaşarak hedef gösterdikleri gerekçesiyle üzerlerine atılı suçları işlediklerini ileri sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemişti. 

    İDDİANAME

    Haberi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iddia edilen dönemin DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, DİHA muhabirleri Çağdaş Kaplan, Hamza Gündüz, Selman Çiçek ve gazeteci A.Vahap Taş ile haberi kapatılan Özgür Gündem gazetesinin sosyal medya hesabında paylaşan gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ile Selim Gönenç hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca, DİHA muhabiri Selman Çiçek hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak"  iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    ÇİTİL HAKKINDA

    Mardin’in Derik ilçesinde 1993 ile 1994 yılları arasında 13 kişi faili meçhul cinayete kurban gitmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın zamanaşımına kısa bir süre kala 2012 yılında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. 

    Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında 16 Temmuz 2012 tarihinde Çitil hakkında, "Birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürmek, 13 sivil kişinin yargısız infazla öldürülmesi ve kayıp edilmesi" suçlamalarıyla açılan davada "Şüphe olsun olmasın, sivil vatandaşları çeşitli şekillerde keyfi bir biçimde öldürdüğü anlaşılmıştır" suçlamalarına rağmen 21 Mayıs 2014 tarihli karar duruşmasında beraat etti.

    Yargılama sırasında Ankara Bölge Jandarma Komutanı olan Çitil, 8 Haziran 2015 tarihli Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararında terfi ettirilerek Tümgeneral oldu. 8 Ağustos 2015’te Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı’na atanan Çitil, 22 Temmuz 2017’de ise Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na terfi ettirildi. 

    Çitil hakkında görev yaptığı sırada, emrindeki 405 asker ile birlikte 1993 Kasım ayında ve 1994 yılında olmak üzere üç kez gözaltına alınan Ş.E isimli kadına tecavüz etmek suçlamasıyla Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Dava yine Adalet Bakanlığı'nın talebiyle ve Yargıtay'ın kararıyla Çorum'a nakledilmesinin ardından Çitil, bu davadan da beraat ettirilmişti. (HABER MERKEZİ) 

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