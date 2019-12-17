AYM'nin iptal ettiği "güvenlik soruşturması" bu kez torba yasayla Meclise geldi

AKP, 18 maddelik yeni torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Torba yasa teklifinde, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal ettiği güvenlik soruşturması şartı biçimi değiştirilerek tekrar Meclisin önüne sunuluyor.

CHP milletvekilleri tarafından Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan dava neticesinde AYM, vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vermişti. Böylelikle memuriyete girişte "güvenlik soruşturması şartı" arayan düzenleme AYM tarafından iptal edilmişti.

AKP''li milletvekillerinin oylarıyla Meclise sunulan 18 maddelik yeni torba yasa teklifiyle, güvenlik soruşturması uygulaması biçimi değiştirilerek yeniden yürürlüğe konmak isteniyor. Teklifte güvenlik soruşturmasını MİT'in, emniyet ve mahalli mülki idari amirliklerinin yapması isteniyor. Teklifte ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silineceği ifadeleri yer alıyor.

AYM, OHAL'de getirilen “güvenlik soruşturması” şartını iptal etti

Güvenlik soruşturması nedir?

AYM’nin güvenlik soruşturması kararı gerçekten olumlu bir gelişme mi?

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