CHP Milletvekili Kani Beko: Ormanlar önce yakılıyor sonra talana açılıyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Menderes’te birinci derece sit alanı olan ve tamamı orman alanı içinde yer alan bölgede verilen mermer ocağı iznini Meclis’e taşıdı. Beko, “Yangın uçaklarının neden gönderilmediği şimdi anlaşılıyor. Ormanlar önce yakılıyor sonra o bölgeler talana açılıyor” dedi.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Cumhuriyet Mahallesi Yarılgan Tepesi Mevki’nde kurulacak yeni bir mermer ocağı için ÇED izni verilerek sürecin başlatıldığı bilgisinin kamuoyuna yansımasının ardından konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, çarpıcı açıklamalar yaptı. Soru önergesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı’na “Yeni kurulması planlanan bu mermer ocağının birinci derece SİT alanı ve ayrıca tamamının orman alanı içinde olması nedeniyle çevreye vereceği büyük zararların bilinmesine rağmen hangi gerekçe ile bu süreç başlatılmıştır” diye soran Beko, bölgede daha kaç ocak açılacağını da sordu.

"BU İZMİR HALKINA İHANETTİR!"

İzmir’de aynı bölgede yaz aylarında felakete neden olan ve Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının yangına müdahale ettirilmemesiyle büyük tepki çeken olayı da konuyla ilişkilendiren Beko, “THK’nın yangın uçaklarının neden İzmir yangınında kullandırılmadığı şimdi anlaşılıyor. Ormanlar önce yakılıyor sonra da talana açılıyor. İşte şimdi bunun örneğini görüyoruz. Bölgede mermer ocağı için ÇED izni verildiğini öğreniyoruz. Bu İzmir halkına ihanettir. Ayrıca kurulacak mermer ocağı yerleşim alanlarına çok yakın bir bölgede yer alıyor. Bölgede bulunan tarım alanlarına ve yeraltı sularının bu ocak nedeniyle zarar göreceği açıktır. Buna rağmen süreç başlatılmıştır. Bunun bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz, durması için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz” açıklamalarında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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