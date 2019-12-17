İHD İstanbul Şubesi, hasta tutuklulara kart gönderdi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında Beyoğlu’da bulunan PTT Taksim Şubesinden hasta tutuklulara dayanışma kartı gönderdi.

PTT Şubesi önünde bir araya gelen İHD üyeleri, “10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası, Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartı açarak açıklama yaptı.

İHD İstanbul Şubesi Sekreteri Leman Yurtsever, etkinliğin önemine değinerek, “Bu hafta dolayısıyla hasta tutuklular ile dayanışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle burada toplandık ve hasta tutuklulara kart göndereceğiz” dedi.

Açıklama ardından farklı cezaevlerindeki hasta tutuklulara kart gönderildi. (İstanbul/MA)