16 Aralık 2019 23:38
Ordu'da madenciler, fazla mesaiye son verilmesi ve iş güvenliği talebiyle iş bıraktı
Ordu'da Ünye Madencilik’e ait ocakta çalışan 130 madenci, iş güvenliği önlemlerinin alınması ve 16 saate varan fazla mesaiye son verilmesi talebiyle iş bırakma eylemi başlattı.
Fotoğraf: MA
Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Ünye Madencilik'e ait bentonit madeninde çalışan tüm işçiler iş bırakma eylemi başlattı. Gece vardiyasının başlattığı eyleme tüm çalışanlar eşlik etti.
Dev Maden-Sen’in örgütlendiği işletmede işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesi, iş güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin alınması, yasalara aykırı biçimde uygulanan fazla mesaiye son verilmesi taleplerinin karşılanmasını istiyor.
İşçiler, Ünye Madencilik yetkililerine verdikleri dilekçede taleplerini şöyle sıraladı:
- Çalışma ortamındaki aşırı tozlanmaya karşı önlem alınması,
- 24 saat içinde 16 saate varan fazla mesaiye son verilmesi,
- Çalışma sırasında verilmesi gereken çay ve yemek molalarının yasalarda belirtilen sürelerde uygulanması.
Gece vardiyasıyla birlikte dün gece 24.00’de başlayan iş bırakma eylemi devam ediyor. (Ordu/MA)
Reklam